在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，位于高档住宅区Atlant-6附近，一沓沓100美元纸币散落一地，据称是被不明身份者连同行李箱一起从窗户扔下的。显示人行道上散落现金的视频在社交媒体上广为流传。 执法人员已封锁了该建筑周边区域。

事件发生在耶西尔区的库纳耶夫街，紧邻Atlant-6住宅区。据媒体报道，警方约于上午6时30分接到事件报案。

在公开的视频画面中，可以看到疑似100美元纸币的钞票、整捆的现金、一个行李箱以及在现场的执法人员。

在即时通讯软件中流传的消息称，现场大约有八只装满现金的行李箱。然而，官方尚未确认行李箱的确切数量、现金总额以及钞票的真伪。

当记者抵达该住宅区时，现场既没有钱，也没有警察。

在哈萨克斯坦两家战略性国家机构负责人被捕的消息传出之际，这一不同寻常的事件引起了更多关注。

在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，目击者在豪华住宅区“阿特兰特”附近发现八只装满美元钞票的行李箱，这些行李箱似乎是被某人从窗户扔出来的 https://t.co/nbDw9oLj2Y — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 2026年11月12日

哈萨克斯坦国家安全委员会证实，11月11日，反腐败局拘留了“萨姆鲁克-卡津纳”国家福利基金董事会主席 努尔兰·扎库波娃以及“哈萨克斯坦铁路”公司负责人埃尔扎斯·奥廷希耶夫。

此外，还有其他涉嫌腐败犯罪的人员也被一并拘留。

不过，目前尚未有官方证实此次官员被捕与装满美元的行李箱事件之间存在关联。

此前，在德国科隆-波恩机场，海关人员拘留了一名45岁的男子，该男子试图从墨西哥非法走私92只爬行动物入境。 在其行李箱中发现了37条活体毒蛇和55只蜥蜴，这些动物被藏在洗发水瓶、塑料容器和袜子里。 部分动物在旅途中死亡，幸存者已被移交专家照料。

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