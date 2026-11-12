В столице Казахстана Астане возле элитного жилого комплекса Atlant-6 разлетелись пачки стодолларовых купюр, которые неизвестные выбросили из окна вместе с чемоданами. Видео с наличными на тротуаре распространилось в социальных сетях. Территорию вокруг дома оцепили правоохранители.

Инцидент произошел на улице Кунаева в районе Есиль, недалеко от жилого комплекса Atlant-6. По информации СМИ, сообщение о происшествии поступило в полицию примерно в 6:30 утра.

На обнародованных видеокадрах видны купюры, похожие на стодолларовые банкноты, целые пачки наличных, чемодан и правоохранители, находившиеся на месте.

В сообщениях, распространявшихся в мессенджерах, речь шла примерно о восьми чемоданах с деньгами. Однако официально не установлено ни точное количество сумок, ни сумму наличных, ни подлинность банкнот.

Когда журналисты прибыли в жилой комплекс, на месте уже не было ни денег, ни полицейских.

Необычное событие привлекло дополнительное внимание на фоне сообщений о задержании руководителей двух стратегических государственных структур Казахстана.

В столице Казахстана Астане возле элитного ЖК «Атлант» очевидцы обнаружили восемь чемоданов, наполненных пачками долларов, которые кто-то выбросил из окна https://t.co/nbDw9oLj2Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 12 ноября 2026

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что 11 ноября Служба по противодействию коррупции задержала председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казина» Нурлана Жакупова и руководителя компании «Казахстан темир жолы» Элжаса Отиншиева.

Вместе с ними были задержаны и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.

В то же время официального подтверждения связи между задержаниями чиновников и инцидентом с чемоданами, наполненными долларами, нет.

Ранее в аэропорту Кельн-Бонн в Германии таможенники задержали 45-летнего мужчину, который пытался незаконно ввезти из Мексики 92 рептилии. В его чемодане обнаружили 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц, спрятанных в бутылках с шампунем, пластиковых контейнерах и носках. Часть животных погибла во время путешествия, а выживших передали на попечение специалистов.

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