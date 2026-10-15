У Німеччині чоловік намагався провезти у валізі 92 рептилії

В аеропорту Кельн-Бонн у Німеччині митники затримали 45-річного чоловіка, який намагався незаконно ввезти з Мексики 92 рептилії. У його валізі знайшли 37 живих отруйних змій і 55 ящірок, захованих у пляшках із шампунем, пластикових контейнерах і шкарпетках. Частина тварин загинула під час подорожі, а тих, хто вижив, передали під опіку фахівців.

У німецькому аеропорту Кельн-Бонн митники виявили незвичайний вантаж у валізі пасажира з Мексики. Чоловік намагався пройти через «зелений» коридор, який призначений для мандрівників, що не мають товарів для декларування. За даними митників, 45-річний мексиканець, який працює пожежником, поводився надто нервово. Це привернуло увагу співробітників митниці, і вони вирішили перевірити пасажира.

Митники запідозрили чоловіка через його поведінку

Спочатку співробітники аеропорту провели чоловікові тест на наркотики. Результат виявився позитивним на кокаїн, після чого митники взялися за огляд його багажу. Однак наркотиків у валізі не знайшли. Натомість усередині виявили десятки живих рептилій, яких чоловік намагався провезти через кордон.

Серед них були отруйні гадюки, гримучі змії та різні види ящірок, зокрема ігуани. Тварин заховали в різних предметах багажу: пляшках із шампунем і кремом, пластикових контейнерах та згорнутих шкарпетках. Загалом митники нарахували 37 живих отруйних змій і 55 ящірок. Усі вони прибули з Мексики. «Мої колеги в аеропорту звикли до всього, що стосується сувенірів у валізах, але 37 живих отруйних змій і 55 ящірок з Мексики ми ще ніколи не бачили», — розповів речник митного управління Кельна Єнс Аланд.

Частина рептилій загинула під час подорожі

За словами Аланда, деякі тварини перебували в нелюдських умовах. Через неналежне транспортування частина рептилій не пережила дорогу. Чоловік летів із Мехіко через Стамбул до Німеччини. Тривала подорож і спосіб, у який тварин сховали в багажі, могли становити загрозу для їхнього життя.

Митники не уточнили, скільки саме рептилій загинуло під час перевезення. Водночас вони повідомили, що тварини, які вижили, потребували належного догляду.

Чоловіка відправили назад до Стамбула

Під час розмови з митниками чоловік заявив, що перевозив рептилій як послугу для знайомого з Бразилії. Його ім’я не розголошують. Однак ввезти тварин до Німеччини йому не дозволили. Чоловікові відмовили у в’їзді до країни та відправили його літаком назад до Стамбула. Рептилій, які пережили подорож, передали під опіку спеціалізованої зміїної ферми в Німеччині. Там вони зможуть отримати належні умови утримання та догляд.

Інцидент привернув увагу до проблеми незаконного перевезення диких тварин через міжнародні кордони. У цьому випадку особливу небезпеку становили не лише можливі порушення правил ввезення, а й умови, у яких перевозили живих рептилій. Про це повідомляє BBC.

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