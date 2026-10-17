Грінспан лідирує після шостого голосування Ради Безпеки ООН — The National

У Нью-Йорку, США, Рада Безпеки ООН провела шосте голосування щодо відбору наступного генерального секретаря організації. Кандидатка від Коста-Рики Ребека Грінспан зберегла вузьке лідерство: вона отримала дев’ять схвальних і п’ять несхвальних голосів, два з яких надійшли від постійних членів Ради Безпеки.

Як повідомляє The National, аргентинець Рафаель Гроссі та представниця Гаяни Керолін Родрігес-Біркетт здобули по вісім схвальних і шість несхвальних голосів. Кожен із них також отримав несхвальні голоси від двох постійних членів Ради Безпеки.

Кольорові бюлетені

Уперше під час нинішнього відбору члени Ради Безпеки використали кольорові бюлетені, які дали змогу відокремити позиції п’яти постійних членів — Великої Британії, Китаю, Франції, Росії, держави-агресора, та США — від голосів десяти обраних членів органу.

Президент Панами Хосе Муліно перед голосуванням заявив, що його країна підтримає Гроссі. Панама є одним із непостійних членів Ради Безпеки. Жоден із семи кандидатів, які взяли участь у голосуванні 16 жовтня, не зняв кандидатури, нових претендентів також не з’явилося.

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Позиція США та нові кандидати

Грінспан у коментарі Reuters заявила, що після голосування в перегонах можуть з’явитися нові імена, та наголосила, що процес ще не завершено. Співзасновниця Starling Institute і колишня радниця генсека ООН Кофі Аннана Мінь-Тху Фам зазначила, що розрив між трьома лідерами суттєво скоротився, а серед постійних членів Ради Безпеки немає спільної позиції.

За її словами, несхвальні голоси не тотожні вето, тому можливість для нових кандидатів залишається. Водночас Фам попередила, що часу для входження нових претендентів у перегони та здобуття підтримки в Раді Безпеки дедалі менше.

Посол США в ООН Майк Волц після голосування заявив, що Вашингтон прагне бачити на чолі організації сильного й енергійного керівника, який поверне ООН до її основного мандата — підтримання міжнародного миру й безпеки. Він також сказав, що США насамперед шукають найбільш кваліфікованого кандидата, а не керуються принципом регіональної ротації чи статтю претендента.

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