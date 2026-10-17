在美国纽约，联合国安全理事会就遴选该组织下一任秘书长进行了第六轮投票。哥斯达黎加候选人雷贝卡·格林斯潘保持微弱领先：她获得9票赞成票和5票反对票，其中两张反对票来自安理会常任理事国。

据The National报道，阿根廷人拉斐尔·格罗西和圭亚那代表卡罗琳·罗德里格斯-伯克特各获得8票赞成票和6票反对票。他们两人也都收到来自两名安理会常任理事国的反对票。

彩色选票

在本轮遴选中，安理会成员首次使用彩色选票，从而能够将五个常任理事国——英国、中国、法国、俄罗斯这一侵略国以及美国——的立场与该机构10个当选成员的投票区分开来。

巴拿马总统何塞·穆利诺在投票前表示，该国将支持格罗西。巴拿马是安理会非常任理事国之一。参加10月16日投票的7名候选人均未撤回参选资格，也没有新的竞争者出现。

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美国立场与新候选人

格林斯潘在接受路透社采访时表示，投票后竞选中可能会出现新名字，并强调该进程尚未结束。Starling Institute联合创始人、前联合国秘书长科菲·安南顾问明-秋·范表示，三位领先者之间的差距已显著缩小，安理会常任理事国之间并无共同立场。

她说，反对票并不等同于否决权，因此新候选人仍有机会。不过，范警告称，新竞争者进入竞选并争取安理会支持的时间正变得越来越少。

美国驻联合国大使迈克·沃尔茨在投票后表示，华盛顿希望由一位强有力且精力充沛的领导人领导该组织，使联合国回归其维护国际和平与安全的核心使命。他还表示，美国首要寻找的是最具资格的候选人，而非遵循地区轮换原则或候选人的性别。

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