日本多家公司披露了因网络攻击导致个人数据泄露的新信息。物流公司Yamato Transport表示，其延期付款服务用户的531万组个人信息已遭泄露，《日本时报》报道。

这些数据是该公司自2018年10月1日起在约八年间收集的。遭泄露的信息包括姓名、地址和电话号码。Yamato Transport于9月29日首次通报该事件。

Nikkei发生泄露，Times Car调整措施

商业报纸Nikkei的出版商称，约183万组个人信息遭泄露，其中包括姓名、地址和电子邮件地址。用于系统开发的云服务遭到未经授权的访问。

汽车共享服务Times Car运营商的母公司Park24表示，将在月底前删除用于身份验证的文件图像，其中包括驾照。该公司还将修改内部规定，以便此类图像在验证完成后立即删除。

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针对Times Car运营商的网络攻击影响了约660万组个人信息。其中约160万组包含驾照和其他文件的图像。

Keio声明及其他公司

铁路运营商Keio表示，在9月底系统发生故障后，网络犯罪分子声称已发布其信息。外部专家认为，Keio可能成为国际黑客组织Qilin发动的勒索软件攻击目标。

化妆品制造商Fancl及其关联公司Attenir也宣布发生数据泄露，共影响约83万名客户。Japan Post表示，约600名在线服务用户的信息可能遭泄露；该服务用于提交有关调查国际邮件未投递情况的查询。

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