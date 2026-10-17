W Japonii kilka firm ujawniło nowe informacje o wyciekach danych osobowych w wyniku cyberataków. Firma logistyczna Yamato Transport poinformowała, że naruszono 5,31 mln zestawów danych osobowych użytkowników jej usługi odroczonych płatności, podaje The Japan Times.

Chodzi o dane, które firma gromadziła przez około osiem lat — od 1 października 2018 roku. Wśród naruszonych informacji znalazły się imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów. Yamato Transport po raz pierwszy poinformował o incydencie 29 września.

Wyciek w Nikkei i zmiany w Times Car

Wydawca dziennika biznesowego Nikkei poinformował o naruszeniu około 1,83 mln zestawów danych osobowych, w tym imion i nazwisk, adresów oraz adresów e-mail. Nieuprawniony dostęp uzyskano do usługi chmurowej wykorzystywanej do tworzenia systemów.

Park24, spółka matka operatora usługi carsharingowej Times Car, poinformowała, że do końca miesiąca usunie obrazy dokumentów użytych do potwierdzenia tożsamości, w tym praw jazdy. Firma zmieni również wewnętrzne zasady, aby takie obrazy były usuwane natychmiast po zakończeniu weryfikacji.

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Cyberatak na operatora Times Car dotknął około 6,6 mln zestawów danych osobowych. Około 1,6 mln z nich zawierało obrazy praw jazdy i innych dokumentów.

Oświadczenie Keio i inne firmy

Operator kolejowy Keio poinformował, że cyberprzestępcy oświadczyli, iż opublikowali jego informacje po zakłóceniu działania systemów pod koniec września. Zdaniem zewnętrznych ekspertów Keio mogło stać się celem ataku ransomware międzynarodowej grupy hakerskiej Qilin.

Producent kosmetyków Fancl oraz jego spółka stowarzyszona Attenir również ogłosili wyciek danych, który dotknął łącznie około 830 tys. klientów. Japan Post poinformowała o możliwym naruszeniu informacji około 600 użytkowników internetowej usługi składania zapytań dotyczących dochodzeń w sprawach niedoręczenia międzynarodowych przesyłek pocztowych.

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