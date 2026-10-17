В Японии ряд компаний обнародовал новые сведения об утечках персональных данных вследствие кибератак. Логистическая компания Yamato Transport заявила, что были скомпрометированы 5,31 млн наборов персональной информации пользователей ее сервиса отложенной оплаты, сообщает The Japan Times.

Речь идет о данных, которые компания собирала примерно в течение восьми лет — с 1 октября 2018 года. Среди скомпрометированной информации были имена, адреса и номера телефонов. Yamato Transport впервые сообщила об инциденте 29 сентября.

Утечка в Nikkei и изменения в Times Car

Издатель деловой газеты Nikkei сообщил о компрометации примерно 1,83 млн наборов персональной информации, включая имена, адреса и адреса электронной почты. Несанкционированный доступ был получен к облачному сервису, который использовался для разработки систем.

Park24, материнская компания оператора каршерингового сервиса Times Car, заявила, что до конца месяца удалит изображения документов, использованных для подтверждения личности, в том числе водительских удостоверений. Компания также изменит внутренние правила, чтобы такие изображения удалялись сразу после завершения верификации.

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Кибератака на оператора Times Car затронула примерно 6,6 млн наборов персональной информации. Около 1,6 млн из них содержали изображения водительских удостоверений и других документов.

Заявление Keio и другие компании

Железнодорожный оператор Keio сообщил, что киберпреступники заявили о публикации его информации после сбоя в работе систем в конце сентября. По мнению внешних экспертов, Keio могла стать целью атаки с использованием программ-вымогателей международной хакерской группировки Qilin.

Производитель косметики Fancl и его аффилированная компания Attenir также объявили об утечке данных, затронувшей в общей сложности около 830 тыс. клиентов. Japan Post сообщила о возможной компрометации информации примерно 600 пользователей онлайн-сервиса для подачи запросов о расследовании случаев недоставления международных почтовых отправлений.

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