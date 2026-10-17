Yamato Transport заявила про компрометацію 5,31 млн наборів даних — The Japan Times

У Японії низка компаній оприлюднила нові відомості про витоки персональних даних унаслідок кібератак. Логістична компанія Yamato Transport заявила, що було скомпрометовано 5,31 млн наборів персональної інформації користувачів її сервісу відстроченої оплати, повідомляє The Japan Times.

Йдеться про дані, які компанія збирала приблизно впродовж восьми років — із 1 жовтня 2018 року. Серед скомпрометованої інформації були імена, адреси та номери телефонів. Про сам інцидент Yamato Transport уперше повідомила 29 вересня.

Витік у Nikkei та зміни в Times Car

Видавець ділової газети Nikkei повідомив про компрометацію приблизно 1,83 млн наборів персональної інформації, зокрема імен, адрес та електронних адрес. Несанкціонований доступ отримали до хмарного сервісу, який використовували для розроблення систем.

Park24, материнська компанія оператора каршеринг-сервісу Times Car, заявила, що до кінця місяця видалить зображення документів, використаних для підтвердження особи, зокрема водійських посвідчень. Компанія також змінить внутрішні правила, щоб такі зображення видаляли одразу після завершення верифікації.

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Кібератака на оператора Times Car зачепила приблизно 6,6 млн наборів персональної інформації. Близько 1,6 млн із них містили зображення водійських посвідчень та інших документів.

Заява Keio та інші компанії

Залізничний оператор Keio повідомив, що кіберзловмисники заявили про публікацію його інформації після збою в роботі систем наприкінці вересня. На думку зовнішніх експертів, Keio могла стати ціллю атаки з використанням програм-вимагачів міжнародного хакерського угруповання Qilin.

Виробник косметики Fancl та його афілійована компанія Attenir також оголосили про витік даних, що зачепив загалом близько 830 тис. клієнтів. Japan Post повідомила про можливу компрометацію інформації приблизно 600 користувачів онлайн-сервісу для подання запитів щодо розслідування випадків недоставлення міжнародних поштових відправлень.

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