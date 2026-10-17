Колишній президент ДР Конго Кабіла очолив альянс AFC/M23 — Nation Kenya

У Демократичній Республіці Конго колишній президент Жозеф Кабіла очолив повстанський альянс, до якого входять коаліція «Альянс річки Конго» (AFC) та угруповання M23. Після оголошення про його призначення альянс заявив, що відтепер називатиметься «Відновлення нації» (FRN), повідомляє Nation Kenya.

Зміна керівництва та назви

Кабіла, який був президентом ДР Конго у 2001–2019 роках, став президентом FRN. Колишній координатор AFC Корней Нангаа та політичний лідер M23 Бертран Бісімва стали віцепрезидентами. Ветеран M23 Султані Макенга також отримав посаду віцепрезидента і залишився командувачем збройного крила руху.

За оцінками дипломатів, представників повстанців і аналітиків, призначення Кабіли дає альянсу відомого конголезького політичного діяча та може посилити його спроби позиціонувати себе як загальнонаціональний рух, а не як проксі Руанди. Країни Заходу та експерти ООН звинувачували Кігалі у підтримці M23. Руанда це заперечує, однак визнає координацію з повстанцями у питаннях безпеки.

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Санкції та переговори

Водночас залишається незрозумілим, чи зможе Кабіла мобілізувати широку підтримку для повстання. Його політична мережа ослабла в останні роки, а кілька помітних діячів з його політичного табору після оголошення про нову роль публічно відмежувалися від нього.

За даними Nation Kenya, рік тому суд ДР Конго заочно засудив Кабілу до смертної кари за державну зраду після звинувачень у приєднанні до повстанців. У квітні США запровадили проти нього санкції за надання матеріальної підтримки повстанцям і дестабілізацію сходу країни.

FRN заявила, що перебирає всі права, обов’язки та зобов’язання AFC/M23, зокрема взяті в межах переговорів за посередництва Катару в Досі. Раніше альянс і уряд ДР Конго підписали декларацію про постійне припинення вогню та ширші мирні переговори, однак сторони продовжують звинувачувати одна одну в бойових діях.

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