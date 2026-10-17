在刚果民主共和国，前总统约瑟夫·卡比拉已接管一个反叛联盟的领导权，该联盟包括刚果河联盟（AFC）联合体和M23组织。在宣布任命他之后，该联盟表示今后将被称为“民族复兴”（FRN），Nation Kenya报道。

领导层和名称变更

卡比拉曾于2001年至2019年担任刚果民主共和国总统，现任FRN主席。前AFC协调人科尔内耶·南加和M23政治领导人贝特朗·比西姆瓦出任副主席。M23资深成员苏尔塔尼·马肯加也获得副主席职位，并继续担任该运动武装派别的指挥官。

据外交官、反叛分子代表和分析人士评估，任命卡比拉为该联盟带来了一位知名的刚果政治人物，并可能加强其将自身定位为全国性运动、而非卢旺达代理人的努力。西方国家和联合国专家曾指控基加利支持M23。卢旺达对此予以否认，但承认在安全问题上与反叛分子进行协调。

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制裁与谈判

与此同时，卡比拉能否为叛乱动员广泛支持仍不明朗。他的政治网络近年来已被削弱，在宣布其新角色后，来自其政治阵营的几名知名人士公开与他保持距离。

据Nation Kenya报道，一年前，刚果民主共和国一家法院在缺席审判中以叛国罪判处卡比拉死刑，原因是有人指控他加入了反叛分子。今年4月，美国以其向反叛分子提供物质支持并破坏该国东部稳定为由，对他实施制裁。

FRN表示，将承接AFC/M23的所有权利、义务和承诺，包括在卡塔尔斡旋下于多哈举行的谈判中作出的承诺。此前，该联盟与刚果民主共和国政府签署了关于永久停火和更广泛和平谈判的声明，但双方仍继续指责对方发动敌对行动。

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