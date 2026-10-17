W Demokratycznej Republice Konga były prezydent Joseph Kabila stanął na czele sojuszu rebeliantów, w skład którego wchodzą koalicja Sojusz Rzeki Kongo (AFC) oraz ugrupowanie M23. Po ogłoszeniu jego nominacji sojusz oświadczył, że odtąd będzie nosić nazwę Odrodzenie Narodu (FRN), informuje Nation Kenya.

Zmiana przywództwa i nazwy

Kabila, który był prezydentem DR Konga w latach 2001–2019, został prezydentem FRN. Były koordynator AFC Corneille Nangaa oraz polityczny lider M23 Bertrand Bisimwa zostali wiceprezydentami. Weteran M23 Sultani Makenga również otrzymał stanowisko wiceprezydenta i pozostał dowódcą zbrojnego skrzydła ruchu.

Według dyplomatów, przedstawicieli rebeliantów i analityków nominacja Kabili daje sojuszowi znanego kongijskiego polityka i może wzmocnić jego starania, by przedstawiać się jako ruch ogólnokrajowy, a nie jako proxy Rwandy. Kraje Zachodu i eksperci ONZ oskarżali Kigali o wspieranie M23. Rwanda temu zaprzecza, lecz przyznaje, że koordynuje z rebeliantami kwestie bezpieczeństwa.

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Sankcje i negocjacje

Jednocześnie nie jest jasne, czy Kabila zdoła zmobilizować szerokie poparcie dla rebelii. Jego sieć polityczna osłabła w ostatnich latach, a kilka znaczących postaci z jego obozu politycznego po ogłoszeniu nowej roli publicznie odcięło się od niego.

Według Nation Kenya rok temu sąd DR Konga zaocznie skazał Kabilę na karę śmierci za zdradę stanu po oskarżeniach o przyłączenie się do rebeliantów. W kwietniu USA nałożyły na niego sankcje za udzielanie rebeliantom materialnego wsparcia i destabilizowanie wschodniej części kraju.

FRN oświadczył, że przejmuje wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania AFC/M23, w tym podjęte w ramach negocjacji w Dausze prowadzonych przy pośrednictwie Kataru. Wcześniej sojusz i rząd DR Konga podpisały deklarację o trwałym zawieszeniu broni i szerszych negocjacjach pokojowych, jednak strony nadal wzajemnie oskarżają się o działania zbrojne.

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