В Демократической Республике Конго бывший президент Жозеф Кабила возглавил повстанческий альянс, в который входят коалиция «Альянс реки Конго» (AFC) и группировка M23. После объявления о его назначении альянс заявил, что отныне будет называться «Возрождение нации» (FRN), сообщает Nation Kenya.

Смена руководства и названия

Кабила, который был президентом ДР Конго в 2001–2019 годах, стал президентом FRN. Бывший координатор AFC Корней Нангаа и политический лидер M23 Бертран Бисимва стали вице-президентами. Ветеран M23 Султани Макенга также получил должность вице-президента и остался командующим вооруженным крылом движения.

По оценкам дипломатов, представителей повстанцев и аналитиков, назначение Кабилы дает альянсу известного конголезского политического деятеля и может усилить его попытки позиционировать себя как общенациональное движение, а не как прокси Руанды. Страны Запада и эксперты ООН обвиняли Кигали в поддержке M23. Руанда это отрицает, однако признает координацию с повстанцами по вопросам безопасности.

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Санкции и переговоры

В то же время остается неясным, сможет ли Кабила мобилизовать широкую поддержку восстания. Его политическая сеть ослабла в последние годы, а несколько заметных деятелей из его политического лагеря после объявления о новой роли публично дистанцировались от него.

По данным Nation Kenya, год назад суд ДР Конго заочно приговорил Кабилу к смертной казни за государственную измену после обвинений в присоединении к повстанцам. В апреле США ввели против него санкции за предоставление повстанцам материальной поддержки и дестабилизацию востока страны.

FRN заявила, что принимает на себя все права, обязанности и обязательства AFC/M23, в том числе взятые в рамках переговоров в Дохе при посредничестве Катара. Ранее альянс и правительство ДР Конго подписали декларацию о постоянном прекращении огня и более широких мирных переговорах, однако стороны продолжают обвинять друг друга в боевых действиях.

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