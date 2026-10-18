У Гвінеї повідомили про експорт 182,8 млн тонн бокситів у 2025 році — The Rio Times

На економічному форумі в Конакрі, Гвінея, 16 жовтня 2026 року повідомили, що країна експортувала 182,8 млн тонн необроблених бокситів у 2025 році. Цю цифру під час другого круглого столу Гвінейської обсерваторії економічної кон’юнктури представив гірничий інженер Ісмаель Діакіте, повідомляє The Rio Times.

Діакіте наголосив, що переробка бокситів усередині країни потребує не лише будівництва глиноземного заводу. Для розвитку повного виробничого ланцюга необхідні значні обсяги електроенергії, вода, транспортна інфраструктура, придатна сировина та ринки збуту.

Експортні показники

За даними видання, показник експорту у 2025 році був на 25% вищим, ніж у 2024-му. У січні Afrimag пов’язував таку саму цифру з даними Міністерства гірничої промисловості Гвінеї, а Financial Afrik — з офіційними даними. Водночас The Rio Times зазначає, що первинний реліз міністерства знайти не вдалося.

За даними Afrimag, найбільші обсяги експортувала китайська група Chalco — 22,1 млн тонн. Compagnie des Bauxites de Guinée відвантажила 17,4 млн тонн, а Société minière de Boké та підприємство AGB2A/SDM — приблизно по 17 млн тонн. Financial Afrik, посилаючись на китайську митну статистику, повідомляв, що Китай отримав близько 74% гвінейського експорту бокситів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови для переробки

Діакіте оцінив запаси бокситів у Гвінеї у 7,4 млрд тонн із вмістом глинозему близько 45%. Оцінка обсягу запасів збігається з даними Геологічної служби США.

Боксити переробляють на глинозем, а згодом — на алюміній. Виробництво алюмінію методом електролізу потребує великої кількості електроенергії. Інженер також звернув увагу на необхідність безпечного зберігання червоного шламу — залишку, що утворюється під час виробництва глинозему.

Геологічна служба США оцінює видобуток бокситів у Гвінеї за 2025 рік у 150 млн тонн, а світовий видобуток — приблизно у 440 млн тонн без урахування США. Джерело не пояснює, чому цей показник нижчий за заявлені обсяги експорту, і не уточнює, чи враховано вагу сухої або вологої руди.

Читай нас у