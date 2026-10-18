На экономическом форуме в Конакри, Гвинея, 16 октября 2026 года сообщили, что страна экспортировала 182,8 млн тонн необработанных бокситов в 2025 году. Эту цифру в ходе второго круглого стола Гвинейской обсерватории экономической конъюнктуры представил горный инженер Исмаэль Диаците, сообщает The Rio Times.

Диаците подчеркнул, что переработка бокситов внутри страны требует не только строительства глинозёмного завода. Для развития полной производственной цепочки необходимы значительные объёмы электроэнергии, вода, транспортная инфраструктура, подходящее сырьё и рынки сбыта.

Показатели экспорта

По данным издания, показатель экспорта в 2025 году был на 25% выше, чем в 2024 году. В январе Afrimag связал ту же цифру с данными Министерства горнодобывающей промышленности Гвинеи, а Financial Afrik — с официальными данными. В то же время The Rio Times отмечает, что первоначальный релиз министерства найти не удалось.

По данным Afrimag, наибольшие объёмы экспортировала китайская группа Chalco — 22,1 млн тонн. Compagnie des Bauxites de Guinée отгрузила 17,4 млн тонн, а Société minière de Boké и предприятие AGB2A/SDM — примерно по 17 млн тонн. Financial Afrik со ссылкой на китайскую таможенную статистику сообщал, что Китай получил около 74% гвинейского экспорта бокситов.

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Условия для переработки

Диаците оценил запасы бокситов в Гвинее в 7,4 млрд тонн при содержании глинозёма около 45%. Оценка объёма запасов совпадает с данными Геологической службы США.

Бокситы перерабатывают в глинозём, а затем — в алюминий. Производство алюминия методом электролиза требует большого количества электроэнергии. Инженер также обратил внимание на необходимость безопасного хранения красного шлама — остатка, образующегося при производстве глинозёма.

Геологическая служба США оценивает добычу бокситов в Гвинее за 2025 год в 150 млн тонн, а мировую добычу — примерно в 440 млн тонн без учёта США. Источник не объясняет, почему этот показатель ниже заявленных объёмов экспорта, и не уточняет, учитывается ли вес сухой или влажной руды.

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