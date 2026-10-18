Na forum gospodarczym w Konakry w Gwinei, 16 października 2026 roku, poinformowano, że kraj wyeksportował 182,8 mln ton nieprzetworzonych boksytów w 2025 roku. Liczbę tę podczas drugiego okrągłego stołu Gwinejskiego Obserwatorium Koniunktury Gospodarczej przedstawił inżynier górnictwa Ismaël Diakité, podaje The Rio Times.

Diakité podkreślił, że przetwarzanie boksytów w kraju wymaga nie tylko budowy rafinerii tlenku glinu. Rozwój pełnego łańcucha produkcyjnego wymaga znacznych ilości energii elektrycznej, wody, infrastruktury transportowej, odpowiednich surowców i rynków zbytu.

Wskaźniki eksportu

Według publikacji wskaźnik eksportu w 2025 roku był o 25% wyższy niż w 2024 roku. W styczniu Afrimag powiązał tę samą liczbę z danymi Ministerstwa Górnictwa Gwinei, a Financial Afrik — z oficjalnymi danymi. Jednocześnie The Rio Times zaznacza, że nie udało się znaleźć pierwotnego komunikatu ministerstwa.

Według Afrimag największe wolumeny wyeksportowała chińska grupa Chalco — 22,1 mln ton. Compagnie des Bauxites de Guinée wysłała 17,4 mln ton, a Société minière de Boké oraz przedsiębiorstwo AGB2A/SDM — po około 17 mln ton. Financial Afrik, powołując się na chińskie statystyki celne, informował, że Chiny otrzymały około 74% gwinejskiego eksportu boksytów.

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Warunki przetwarzania

Diakité ocenił zasoby boksytów w Gwinei na 7,4 mld ton, przy zawartości tlenku glinu wynoszącej około 45%. Szacunek wielkości zasobów jest zgodny z danymi Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych.

Boksyty przetwarza się na tlenek glinu, a następnie na aluminium. Produkcja aluminium metodą elektrolizy wymaga dużych ilości energii elektrycznej. Inżynier zwrócił również uwagę na potrzebę bezpiecznego składowania czerwonego szlamu — pozostałości powstającej podczas produkcji tlenku glinu.

Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych szacuje wydobycie boksytów w Gwinei w 2025 roku na 150 mln ton, a światowe wydobycie na około 440 mln ton, z wyłączeniem USA. Źródło nie wyjaśnia, dlaczego liczba ta jest niższa od deklarowanych wolumenów eksportu, ani nie precyzuje, czy uwzględniono masę suchej czy mokrej rudy.

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