2026年10月16日，在几内亚科纳克里的一个经济论坛上，有消息称该国2025年出口了1.828亿吨未经加工的铝土矿。几内亚经济形势观察站第二次圆桌会议期间，采矿工程师伊斯梅尔·迪亚基特公布了这一数字，The Rio Times报道。

迪亚基特强调，在国内加工铝土矿不仅仅需要建设氧化铝厂。发展完整的生产链需要大量电力、水资源、交通基础设施、适宜的原材料以及销售市场。

出口数据

据该媒体报道，2025年的出口量比2024年高出25%。1月，Afrimag将同一数字与几内亚矿业部的数据联系起来，而Financial Afrik则将其与官方数据联系起来。与此同时，The Rio Times指出，未能找到该部最初发布的消息。

据Afrimag报道，出口量最大的是中国企业集团Chalco，为2210万吨。Compagnie des Bauxites de Guinée发运了1740万吨，Société minière de Boké和AGB2A/SDM企业各发运约1700万吨。Financial Afrik援引中国海关统计数据称，中国接收了几内亚铝土矿出口量的约74%。

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加工条件

迪亚基特估计，几内亚的铝土矿储量为74亿吨，氧化铝含量约为45%。这一储量估计与美国地质调查局的数据一致。

铝土矿先加工成氧化铝，随后加工成铝。通过电解法生产铝需要大量电力。这位工程师还指出，有必要安全储存赤泥，即氧化铝生产过程中产生的残渣。

美国地质调查局估计，几内亚2025年的铝土矿产量为1.5亿吨，全球产量约为4.4亿吨，不包括美国。该来源没有解释为何这一数字低于所公布的出口量，也没有说明是否计入干矿或湿矿的重量。

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