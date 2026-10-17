W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła szóste głosowanie w sprawie wyboru kolejnego sekretarza generalnego organizacji. Kandydatka z Kostaryki Rebeca Grynspan utrzymała niewielkie prowadzenie: otrzymała dziewięć głosów popierających i pięć głosów niepopierających, z których dwa pochodziły od stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Jak informuje The National, Argentyńczyk Rafael Grossi i przedstawicielka Gujany Carolyn Rodrigues-Birkett otrzymali po osiem głosów popierających i sześć niepopierających. Każde z nich otrzymało również głosy niepopierające od dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Kolorowe karty do głosowania

Po raz pierwszy podczas obecnego procesu wyboru członkowie Rady Bezpieczeństwa użyli kolorowych kart do głosowania, które umożliwiły oddzielenie stanowisk pięciu stałych członków — Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Rosji, państwa-agresora, oraz Stanów Zjednoczonych — od głosów dziesięciu wybieranych członków tego organu.

Prezydent Panamy José Mulino przed głosowaniem oświadczył, że jego kraj poprze Grossiego. Panama jest jednym z niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Żaden z siedmiu kandydatów, którzy wzięli udział w głosowaniu 16 października, nie wycofał swojej kandydatury, nie pojawili się też nowi pretendenci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko USA i nowi kandydaci

Grynspan powiedziała Reutersowi, że po głosowaniu w wyścigu mogą pojawić się nowe nazwiska, i podkreśliła, że proces jeszcze się nie zakończył. Minh-Thu Pham, współzałożycielka Starling Institute i była doradczyni sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, zaznaczyła, że różnica między trzema liderami znacznie się zmniejszyła, a wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa nie ma wspólnego stanowiska.

Według niej głosy niepopierające nie są tożsame z wetem, dlatego możliwość dla nowych kandydatów pozostaje. Jednocześnie Pham ostrzegła, że nowym pretendentom pozostaje coraz mniej czasu na wejście do wyścigu i zdobycie poparcia w Radzie Bezpieczeństwa.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz oświadczył po głosowaniu, że Waszyngton chce widzieć na czele organizacji silnego i energicznego przywódcę, który przywróci ONZ jej podstawowy mandat — utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Powiedział również, że Stany Zjednoczone szukają przede wszystkim najbardziej wykwalifikowanego kandydata, a nie kierują się zasadą rotacji regionalnej ani płcią pretendenta.

Czytaj nas na