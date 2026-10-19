Prezydent Francji Emmanuel Macron odrzucił propozycję ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuneza dotyczącą podania się do dymisji po masowych zamieszkach, do których doszło w kraju w weekend. Poinformował o tym, powołując się na Pałac Elizejski, Asharq Al-Awsat.

Minister pozostanie na stanowisku

Pałac Elizejski oświadczył, że Macron poprosił Nuneza o pozostanie na stanowisku, aby zapewnić ciągłość zarządzania w policji i siłach bezpieczeństwa. Prezydent polecił również szefowi MSW jak najszybciej opracować nowe metody przeciwdziałania szabrownikom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty przerodziły się w zamieszki

Demonstracje odbyły się w związku z niezadowoleniem obywateli z rosnących kosztów życia, problemów w funkcjonowaniu służb publicznych i stanu szkół. W sobotę ogólnokrajowe protesty przerodziły się w zamieszki: w miastach grupy ludzi starły się z policją, podpalono budynek ratusza, splądrowano sklepy, a budynki pokryto graffiti.

W niedzielę do starć doszło również w Paryżu i Marsylii. Policja interweniowała, aby zapobiec próbom rabowania placówek handlowych.

Czytaj nas na