W wielu regionach Afganistanu lekarzom nakazano nie przyjmować pacjentek, także w przypadkach, gdy ich życie jest zagrożone. Kobiety, które mimo to są przyjmowane na konsultacje, muszą przychodzić w towarzystwie męskiego opiekuna, czyli mahrama, informuje RMF24.

Ograniczenia dla pacjentek i medyków

Według portalu talibowie wcześniej zakazali kobietom studiowania medycyny i pracy w zawodzie lekarki. Teraz doniesienia z Afganistanu wskazują, że lekarzom również zakazuje się leczenia kobiet.

W szeregu miejscowości medycy, według informacji mediów, otrzymali bezpośrednie polecenia, by nie udzielać pomocy pacjentkom. W obawie przed represjami ze strony przedstawicieli reżimu lekarze mogą odmawiać kobietom pomocy nawet w nagłych przypadkach.

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Kontrole klinik

RMF24 zaznacza, że według relacji lekarzy, na które powołuje się brytyjski dziennik The Guardian, talibskie służby bezpieczeństwa regularnie kontrolują gabinety lekarskie i kliniki, aby nadzorować przestrzeganie tych ograniczeń. Z tego powodu kobiety często nie mogą uzyskać pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego.

Eksperci ostrzegają, że ograniczony dostęp do opieki prenatalnej i ginekologicznej, a także leczenia chorób przewlekłych, może doprowadzić do gwałtownego wzrostu śmiertelności wśród afgańskich kobiet i dzieci. Organizacje międzynarodowe wielokrotnie wzywały władze w Kabulu do złagodzenia polityki wobec kobiet.

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