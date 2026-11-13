Таліби заборонили лікарям-чоловікам приймати пацієнток в Афганістані — RMF24

У багатьох регіонах Афганістану лікарям-чоловікам наказали не приймати пацієнток, зокрема й у випадках, коли їхньому життю загрожує небезпека. Жінки, яких усе ж приймають на консультацію, мають приходити в супроводі чоловіка-опікуна, або махрама, повідомляє RMF24.

Обмеження для пацієнток і медиків

За даними видання, таліби раніше заборонили жінкам навчатися медицині та працювати лікарками. Тепер повідомлення з Афганістану вказують, що лікарям-чоловікам також забороняють лікувати жінок.

У низці місцевостей медики, за інформацією ЗМІ, отримали прямі розпорядження не надавати допомогу пацієнткам. Через побоювання репресій з боку представників режиму лікарі можуть відмовляти жінкам у допомозі навіть у невідкладних випадках.

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Перевірки клінік

RMF24 зазначає, що, за свідченнями лікарів, на які посилається британська газета The Guardian, служби безпеки талібів регулярно перевіряють лікарські кабінети та клініки, щоб контролювати виконання цих обмежень. Через це жінки часто не можуть отримати допомогу кваліфікованого медичного персоналу.

Експерти попереджають, що обмежений доступ до допологового й гінекологічного догляду, а також лікування хронічних захворювань може призвести до різкого зростання смертності серед афганських жінок і дітей. Міжнародні організації неодноразово закликали владу в Кабулі пом’якшити політику щодо жінок.

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