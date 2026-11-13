Во многих регионах Афганистана врачам-мужчинам приказали не принимать пациенток, в том числе в случаях, когда их жизни угрожает опасность. Женщины, которых всё же принимают на консультацию, должны приходить в сопровождении мужчины-опекуна, или махрама, сообщает RMF24.

Ограничения для пациенток и медиков

По данным издания, талибы ранее запретили женщинам учиться медицине и работать врачами. Теперь сообщения из Афганистана указывают на то, что врачам-мужчинам также запрещают лечить женщин.

В ряде местностей медики, по информации СМИ, получили прямые распоряжения не оказывать помощь пациенткам. Из-за опасений репрессий со стороны представителей режима врачи могут отказывать женщинам в помощи даже в неотложных случаях.

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Проверки клиник

RMF24 отмечает, что, по свидетельствам врачей, на которые ссылается британская газета The Guardian, службы безопасности талибов регулярно проверяют врачебные кабинеты и клиники, чтобы контролировать соблюдение этих ограничений. Из-за этого женщины часто не могут получить помощь квалифицированного медицинского персонала.

Эксперты предупреждают, что ограниченный доступ к дородовому и гинекологическому уходу, а также лечению хронических заболеваний может привести к резкому росту смертности среди афганских женщин и детей. Международные организации неоднократно призывали власти в Кабуле смягчить политику в отношении женщин.

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