Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложение министра внутренних дел Лорана Нуньеса уйти в отставку после массовых беспорядков, произошедших в стране в выходные. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Asharq Al-Awsat.

Министр останется на должности

В Елисейском дворце заявили, что Макрон попросил Нуньеса остаться на должности, чтобы обеспечить непрерывность управления в полиции и силах безопасности. Президент также поручил главе МВД как можно скорее разработать новые подходы для противодействия мародерам.

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Протесты переросли в беспорядки

Демонстрации прошли на фоне недовольства граждан ростом стоимости жизни, проблемами в работе государственных служб и состоянием школ. В субботу общенациональные протесты переросли в беспорядки: в городах группы людей вступали в столкновения с полицией, было подожжено здание мэрии, разграблены магазины и разрисованы здания граффити.

В воскресенье столкновения также произошли в Париже и Марселе. Полиция вмешивалась, чтобы предотвратить попытки разграбления торговых заведений.

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