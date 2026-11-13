В Валенсии, Испания, нападающий Виктор Дьёкереш не принял участия в четверговой тренировке сборной Швеции. Вместе с ним с остальной командой не тренировались Деян Кулусевски и Беньямин Нюгрен.

Причины отсутствия игроков

Как сообщает Interia Sport, у Кулусевски заранее была запланирована индивидуальная программа занятий, поскольку он недавно вернулся к игре после серьёзной травмы. Нюгрен и Дьёкереш не тренировались с командой из соображений осторожности.

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Пресс-секретарь сборной Швеции Петра Торен не уточнила, что именно стало причиной осторожного подхода в отношении Дьёкереша. Она заявила, что такая осторожность была чем-то обусловлена, однако дополнительных подробностей не предоставила.

Ближайшие матчи Польши

Сборная Польши сыграет с Румынией 14 ноября, а со Швецией — 17 ноября. Эти матчи состоятся в рамках Лиги наций. Польская команда занимает третье место в группе 4 Дивизиона B.

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