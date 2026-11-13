W Walencji w Hiszpanii napastnik Viktor Gyökeres nie wziął udziału w czwartkowym treningu reprezentacji Szwecji. Wraz z nim z resztą drużyny nie trenowali Dejan Kulusevski i Benjamin Nygren.

Przyczyny nieobecności zawodników

Jak informuje Interia Sport, Kulusevski miał wcześniej zaplanowany indywidualny program zajęć, ponieważ niedawno wrócił do gry po poważnej kontuzji. Nygren i Gyökeres nie trenowali z drużyną ze względów ostrożnościowych.

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Rzeczniczka reprezentacji Szwecji Petra Tören nie sprecyzowała, co dokładnie było powodem ostrożnego podejścia wobec Gyökeresa. Oświadczyła, że taka ostrożność była czymś podyktowana, jednak nie podała dodatkowych szczegółów.

Najbliższe mecze Polski

Reprezentacja Polski zagra z Rumunią 14 listopada, a ze Szwecją — 17 listopada. Mecze te odbędą się w ramach Ligi Narodów. Polska drużyna zajmuje trzecie miejsce w grupie 4 Dywizji B.

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