Праздник 13 ноября 2026 года — Международный день незрячих: как присоединиться к инициативе

Ежегодно 13 ноября во всём мире отмечается Международный день слепых, который также называют Днём незрячих. Эта дата напоминает о правах людей с нарушениями зрения, их возможностях и повседневных трудностях, с которыми они сталкиваются из-за недоступной среды. В 2026 году этот день выпадает на пятницу, а его главная цель — привлечь внимание общества к инклюзии, образованию и равному участию каждого в жизни общества.

Международный день слепых ежегодно отмечается 13 ноября. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи — педагог, который одним из первых начал системно развивать образование для незрячих людей. Его работа изменила представления о том, могут ли люди без зрения учиться, читать, работать и самостоятельно приобретать знания.

В 1984 году 13 ноября стали отмечать как Международный день слепых. Эту дату связывают с решением Всемирной организации здравоохранения. Инициатива должна была привлечь внимание к потребностям людей, полностью или частично утративших зрение, а также напомнить о важности их образования, трудоустройства и полноценного участия в общественной жизни.

Сегодня в Украине и других странах эту дату используют для информационных кампаний, встреч, образовательных мероприятий и обсуждений вопросов доступности. В публичном пространстве всё чаще используется название «Международный день незрячих», ведь оно акцентирует внимание на людях, а не на их состоянии здоровья. В то же время название «Международный день слепых» по-прежнему широко используется в календарях и названиях мероприятий.

Кто такой Валентин Гаюи и почему его считают основателем образования для незрячих

Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года во Франции. Он был педагогом, знал несколько языков и интересовался возможностями обучения людей, которые не видят. Однажды его поразило то, как на ярмарке издевались над незрячими людьми. Этот случай подтолкнул его посвятить себя делу, которое должно было изменить их положение. Гаюи считал, что отсутствие зрения не должно лишать человека возможности получать образование. Он разработал метод печати рельефными буквами, которые можно было распознавать на ощупь. Благодаря этому незрячие ученики могли изучать буквы, читать тексты и осваивать учебные предметы.

В 1784 году в Париже Гаюи начал обучать незрячего мальчика Франсуа Лезюера. Со временем учеников стало больше, и педагог организовал учебное заведение для детей с нарушениями зрения. Его школу считают одним из первых специализированных учреждений такого типа в мире. Там дети не только учились читать и писать, но и занимались музыкой и осваивали ремесла.

Гаюи стремился доказать, что незрячие люди могут быть образованными, работать и самостоятельно обеспечивать себя. Он также занимался изданием учебных материалов и созданием специальных средств для обучения. Его идеи распространились за пределы Франции: педагог помогал открывать учебные заведения в других европейских городах, в частности в Санкт-Петербурге.

Чем шрифт Гаюи отличался от азбуки Брайля

Историю образования незрячих людей часто связывают с двумя именами — Валентином Гаюи и Луи Брайлем. Однако они работали в разное время и создали разные системы чтения. Гаюи использовал рельефные обычные буквы, которые можно было ощутить пальцами. Это был важный шаг, но у такой системы были ограничения: читать по ней было сложно, а изготовление книг требовало много времени.

Луи Брайль родился во Франции в 1809 году. В детстве он лишился зрения в результате несчастного случая, а впоследствии учился в парижском учреждении для незрячих, основанном Гаюи. Там юноша познакомился с различными способами передачи информации на ощупь и начал работать над собственной системой. В результате Брайль создал рельефно-точечный шрифт, в котором символы состоят из комбинаций шести точек. Их распознают кончиками пальцев. Такая система позволила быстрее читать и писать, а впоследствии стала основой для обучения незрячих людей во многих странах.

Сегодня шрифт Брайля используют в книгах, учебных материалах, на лифтах, информационных табличках и некоторых упаковках. Он также имеет специальные обозначения для математики, музыки и других областей знаний. Важно, что азбука Брайля не заменила значение работы Гаюи: именно его попытки сделать образование доступным стали одним из важных этапов на этом пути.

Почему этот день важен

Международный день незрячих нужен не только для того, чтобы напомнить о людях, которые не видят или имеют слабое зрение. Он также привлекает внимание к препятствиям, которые часто создает общество. Например, незрячему человеку может быть сложно самостоятельно передвигаться по городу, если на тротуарах оставляют автомобили, отсутствуют тактильные полосы или звуковые сигналы на переходах.

Еще одна проблема — доступ к информации. Не все сайты, мобильные приложения и электронные документы совместимы с программами экранного доступа, которые озвучивают текст или передают его через специальные устройства. Если сайт имеет непонятную структуру, а кнопки не имеют текстовых подписей, человек может не смочь самостоятельно воспользоваться услугой.

Важное значение имеет и образование. Дети с нарушениями зрения должны иметь возможность учиться вместе со сверстниками, пользоваться адаптированными учебниками и получать помощь специалистов. Для этого нужны доступные учебные материалы, специальное оборудование и подготовленные педагоги. Не менее важный вопрос — трудоустройство. Незрячие люди могут работать в различных сферах, получать образование, развивать профессиональные навыки и строить карьеру. Однако для этого работодатели должны обеспечивать доступные рабочие места, адаптированные программы и равные условия при трудоустройстве.

Сколько людей в мире имеют нарушения зрения

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 2,2 миллиарда человек в мире имеют нарушения зрения на близком или дальнем расстоянии. По крайней мере в одном миллиарде случаев проблемы можно было предотвратить, либо они до сих пор остаются без надлежащей диагностики и лечения.

Причины нарушений зрения различны. Среди наиболее распространенных — близорукость, дальнозоркость, катаракта, глаукома и возрастная дегенерация сетчатки. Часть таких состояний можно корректировать с помощью очков, медикаментозного лечения или операций. Однако доступ к офтальмологической помощи зависит от страны, доходов человека и возможностей медицинской системы.

Проблемы со зрением могут возникнуть в любом возрасте. Детям необходима своевременная диагностика, чтобы нарушения зрения не мешали обучению и развитию. Для взрослых потеря зрения может затруднить работу и повседневные дела, а для пожилых людей — передвижение и общение. Именно поэтому важно не откладывать проверку зрения и обращаться к специалистам, если заметны изменения. В то же время не все нарушения можно предотвратить или вылечить. Людям, которые уже потеряли зрение, нужны доступные средства реабилитации, обучение и поддержка, помогающие сохранять самостоятельность.

Как отмечают Международный день незрячих

В разных странах 13 ноября проводятся информационные кампании, лекции, выставки, встречи с незрячими людьми и специалистами по реабилитации. Библиотеки и учебные заведения организуют знакомство со шрифтом Брайля, демонстрируют специальные книги и устройства для чтения. Такие мероприятия помогают лучше понять, как люди с нарушениями зрения получают информацию и учатся.

Часто устраивают демонстрации вспомогательных технологий. Это могут быть электронные устройства, озвучивающие текст, программы экранного доступа для компьютеров и смартфонов, специальные часы, навигационные средства и бытовая техника с голосовыми подсказками. Участникам показывают, как эти инструменты помогают в учебе, работе и повседневной жизни.

Общественные организации также используют эту дату, чтобы говорить о доступности городского пространства. Они привлекают внимание к необходимости обустройства тактильных направляющих, звуковых светофоров, доступных остановок и понятной навигации в общественных зданиях. Отдельные мероприятия посвящены трудоустройству, образованию и защите прав людей с нарушениями зрения. Единого обязательного сценария празднования нет. В разных странах программы зависят от местных организаций и потребностей сообществ. Главная задача таких мероприятий — не просто рассказать о незрячих людях, а дать им возможность самим говорить о собственном опыте, проблемах и предложениях.

Как правильно помочь незрячему человеку

В повседневной жизни поддержка часто начинается с простого вопроса. Если кажется, что человеку нужна помощь, стоит сначала представиться и спросить, может ли он её принять. Не нужно сразу хватать человека за руку, трость или пытаться силой перевести через дорогу. Он может самостоятельно ориентироваться или нуждаться в совершенно другой помощи. Если человек согласился на сопровождение, лучше спросить, как именно ему удобно передвигаться. Обычно незрячему человеку предлагают взять сопровождающего за руку выше локтя, чтобы чувствовать его движения. Перед лестницами, бордюрами и другими препятствиями нужно заранее предупредить и объяснить, где они расположены.

Во время разговора следует обращаться непосредственно к человеку, а не к его сопровождающему. Не нужно повышать голос или говорить слишком медленно, если человек об этом не просит. Обычные слова «смотреть», «видеть» или «увидимся» вполне уместны — не стоит искусственно менять привычную речь. Если рядом находится собака-поводырь, нельзя отвлекать её внимание, гладить или кормить без разрешения владельца. Во время работы такое животное должно сосредоточиваться на задаче. Также не следует прикасаться к белой трости или переставлять её без согласия человека.

Интересные факты о незрячих людях и доступности

1. Белая трость — не просто средство передвижения. Она помогает человеку обнаруживать препятствия, бордюры и изменения поверхности. С её помощью незрячие люди могут самостоятельно ориентироваться на улицах и в помещениях. В то же время трость не всегда означает полную потерю зрения: ею пользуются и люди с частичными нарушениями.

2. Не все незрячие люди пользуются шрифтом Брайля. Часть людей читает с помощью программ, озвучивающих текст, аудиокниг или увеличения изображения на экране. Выбор зависит от возраста, состояния зрения, личных потребностей и навыков.

3. Собаки-поводыри проходят специальную подготовку. Они помогают обходить препятствия, находить переходы и безопасно передвигаться вместе с владельцем. Такая собака не принимает решения вместо человека, а выполняет команды и помогает ему ориентироваться.

4. Современные смартфоны оснащены функциями доступности. Программы экранного доступа могут озвучивать названия кнопок, уведомления, текст на страницах и в меню. Благодаря этому незрячие люди могут переписываться, читать новости, пользоваться банковскими приложениями и общаться в социальных сетях.

5. Тактильные обозначения нужны не только на улицах. Рельефные таблички, надписи шрифтом Брайля и тактильные схемы используются в больницах, учебных заведениях, музеях и транспортных узлах. Они помогают самостоятельно находить нужные помещения и ориентироваться в незнакомом пространстве.

Чем Международный день незрячих отличается от Дня зрения и Дня азбуки Брайля

В календаре есть несколько международных дат, посвященных зрению и людям с его нарушениями. Их цели пересекаются, но каждая имеет свой акцент. Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября. Он посвящён здоровью глаз, профилактике заболеваний и доступу к офтальмологической помощи. В 2026 году эта дата пришлась на 8 октября.

Всемирный день азбуки Брайля отмечается 4 января — в день рождения Луи Брайля. Он напоминает о важности доступа к информации, образованию и чтению для незрячих людей. В этот день говорят об использовании рельефно-точечного письма в обучении, книгах и повседневной жизни. Международный день незрячих 13 ноября посвящён более широким вопросам — правам, возможностям и положению людей с нарушениями зрения в обществе. Он напоминает, что доступность должна быть не разовой акцией, а обычной частью городского пространства, образования, работы и государственных услуг.

Как присоединиться к этой дате

Отметить Международный день незрячих можно с пользой даже без участия в крупном мероприятии. Например, проверить, доступен ли сайт организации или учебного заведения для программ экранного доступа, поддержать общественные инициативы или распространить информацию о правах людей с нарушениями зрения. Также можно узнать, какие потребности есть у местных организаций и волонтеров, работающих в этой сфере.

Стоит обратить внимание и на пространство вокруг себя. Не оставлять велосипеды, самокаты и автомобили на тактильной плитке, не перекрывать проходы и не загромождать тротуары. Для человека, который ориентируется с помощью белой трости, такие препятствия могут стать серьезной проблемой.

Еще один способ присоединиться — способствовать доступности информации. Например, добавлять текстовые описания к изображениям в социальных сетях, использовать понятные заголовки на сайтах и не передавать важную информацию только с помощью цвета или картинки. Такие небольшие изменения делают цифровое пространство более удобным для большего числа людей. Международный день незрячих напоминает, что самостоятельность человека зависит не только от его личных возможностей, но и от того, насколько доступен окружающий мир. Равные права начинаются с конкретных решений — безопасного тротуара, доступного сайта, возможности учиться и работать. И эти условия нужны не один день в году, а каждый день.

Читай нас в