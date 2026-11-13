Свято 13 листопада 2026 — Міжнародний день незрячих: як долучитися до ініціативи

Щороку 13 листопада у світі відзначають Міжнародний день сліпих, який також називають Днем незрячих. Ця дата нагадує про права людей із порушеннями зору, їхні можливості та щоденні труднощі, з якими вони стикаються через недоступне середовище. У 2026 році день припадає на п’ятницю, а його головна мета — привернути увагу суспільства до інклюзії, освіти та рівної участі кожного в житті громади.

Міжнародний день сліпих щороку припадає на 13 листопада. Дату обрали не випадково: саме цього дня 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї — педагог, який одним із перших почав системно розвивати освіту для незрячих людей. Його робота змінила уявлення про те, чи можуть люди без зору навчатися, читати, працювати та самостійно здобувати знання.

У 1984 році 13 листопада почали відзначати як Міжнародний день сліпих. Дату пов’язують із рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ініціатива мала привернути увагу до потреб людей, які повністю або частково втратили зір, а також нагадати про важливість їхньої освіти, працевлаштування та повноцінної участі в суспільному житті.

Сьогодні в Україні та інших країнах цю дату використовують для інформаційних кампаній, зустрічей, освітніх заходів і розмов про доступність. У публічному просторі дедалі частіше вживають назву «Міжнародний день незрячих», адже вона акцентує увагу на людях, а не на їхньому стані здоров’я. Водночас назва «Міжнародний день сліпих» залишається поширеною в календарях і назвах заходів.

Хто такий Валентин Гаюї та чому його вважають засновником освіти для незрячих

Валентин Гаюї народився 13 листопада 1745 року у Франції. Він був педагогом, знав кілька мов і цікавився можливостями навчання людей, які не бачать. Одного разу його вразило те, як на ярмарку глузували з незрячих людей. Цей випадок підштовхнув його присвятити себе справі, яка мала змінити їхнє становище. Гаюї вважав, що відсутність зору не повинна позбавляти людину можливості отримувати освіту. Він розробив спосіб друку рельєфними літерами, які можна було розпізнавати на дотик. Завдяки цьому незрячі учні могли вивчати букви, читати тексти та опановувати навчальні предмети.

У 1784 році в Парижі Гаюї почав навчати незрячого хлопця Франсуа Лезюера. Згодом учнів стало більше, і педагог організував навчальний заклад для дітей із порушеннями зору. Його школу вважають одним із перших спеціалізованих закладів такого типу у світі. Там діти не лише вчилися читати й писати, а й займалися музикою та опановували ремесла.

Гаюї прагнув довести, що незрячі люди можуть бути освіченими, працювати та самостійно забезпечувати себе. Він також займався виданням навчальних матеріалів і створенням спеціальних засобів для навчання. Його ідеї поширилися за межі Франції: педагог допомагав відкривати навчальні заклади в інших європейських містах, зокрема в Санкт-Петербурзі.

Чим шрифт Гаюї відрізнявся від абетки Брайля

Історію освіти незрячих людей часто пов’язують із двома іменами — Валентином Гаюї та Луї Брайлем. Проте вони працювали в різний час і створили різні системи читання. Гаюї використовував рельєфні звичайні літери, які можна було відчути пальцями. Це був важливий крок, але така система мала обмеження: читати її було складно, а виготовлення книжок потребувало багато часу.

Луї Брайль народився у Франції 1809 року. У дитинстві він утратив зір після нещасного випадку, а згодом навчався в паризькому закладі для незрячих, заснованому Гаюї. Там хлопець познайомився з різними способами передавання інформації на дотик і почав працювати над власною системою. У результаті Брайль створив рельєфно-крапковий шрифт, у якому символи складаються з комбінацій шести крапок. Їх розпізнають кінчиками пальців. Така система дала змогу швидше читати й писати, а згодом стала основою для навчання незрячих людей у багатьох країнах.

Сьогодні шрифт Брайля використовують у книжках, навчальних матеріалах, на ліфтах, інформаційних табличках і деяких упаковках. Він також має спеціальні позначення для математики, музики та інших галузей знань. Важливо, що абетка Брайля не замінила значення роботи Гаюї: саме його спроби зробити освіту доступною стали одним із важливих етапів на цьому шляху.

Чому цей день важливий

Міжнародний день незрячих потрібен не лише для того, щоб нагадати про людей, які не бачать або мають слабкий зір. Він також привертає увагу до перешкод, які часто створює суспільство. Наприклад, незрячій людині може бути складно самостійно пересуватися містом, якщо на тротуарах залишають автомобілі, відсутні тактильні смуги або звукові сигнали на переходах.

Ще одна проблема — доступ до інформації. Не всі сайти, мобільні застосунки та електронні документи сумісні з програмами екранного доступу, які озвучують текст або передають його через спеціальні пристрої. Якщо сайт має незрозумілу структуру, а кнопки не мають текстових підписів, людина може не змогти самостійно скористатися послугою.

Важливе значення має й освіта. Діти з порушеннями зору повинні мати можливість навчатися разом з однолітками, користуватися адаптованими підручниками та отримувати допомогу фахівців. Для цього потрібні доступні навчальні матеріали, спеціальне обладнання та підготовлені педагоги. Не менш важливе питання — працевлаштування. Незрячі люди можуть працювати в різних сферах, здобувати освіту, розвивати професійні навички та будувати кар’єру. Однак для цього роботодавці мають забезпечувати доступні робочі місця, адаптовані програми й рівні умови під час працевлаштування.

Скільки людей у світі мають порушення зору

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше 2,2 мільярда людей у світі мають порушення зору на близькій або далекій відстані. Принаймні в одному мільярді випадків проблеми можна було попередити або вони досі залишаються без належної діагностики й лікування.

Причини порушень зору різні. Серед найпоширеніших — короткозорість, далекозорість, катаракта, глаукома та вікова дегенерація сітківки. Частину таких станів можна коригувати за допомогою окулярів, медикаментозного лікування або операцій. Однак доступ до офтальмологічної допомоги залежить від країни, доходів людини та можливостей медичної системи.

Проблеми із зором можуть виникнути в будь-якому віці. Діти потребують своєчасної діагностики, щоб порушення зору не заважали навчанню та розвитку. Для дорослих втрата зору може ускладнити роботу й повсякденні справи, а для літніх людей — пересування та спілкування. Саме тому важливо не відкладати перевірку зору й звертатися до фахівців, якщо помітні зміни. Водночас не всі порушення можна попередити або вилікувати. Людям, які вже втратили зір, потрібні доступні засоби реабілітації, навчання та підтримка, що допомагають зберігати самостійність.

Як відзначають Міжнародний день незрячих

У різних країнах 13 листопада проводять інформаційні кампанії, лекції, виставки, зустрічі з незрячими людьми та фахівцями з реабілітації. Бібліотеки й навчальні заклади організовують знайомство зі шрифтом Брайля, демонструють спеціальні книги та пристрої для читання. Такі заходи допомагають краще зрозуміти, як люди з порушеннями зору отримують інформацію та навчаються.

Часто влаштовують демонстрації допоміжних технологій. Це можуть бути електронні пристрої, які озвучують текст, програми екранного доступу для комп’ютерів і смартфонів, спеціальні годинники, навігаційні засоби та побутова техніка з голосовими підказками. Учасникам показують, як ці інструменти допомагають у навчанні, роботі та повсякденному житті.

Громадські організації також використовують цю дату, щоб говорити про доступність міського простору. Вони привертають увагу до потреби облаштовувати тактильні напрямні, звукові світлофори, доступні зупинки та зрозумілу навігацію в громадських будівлях. Окремі заходи присвячують працевлаштуванню, освіті та захисту прав людей із порушеннями зору. Єдиного обов’язкового сценарію святкування немає. У різних країнах програми залежать від місцевих організацій і потреб громад. Головне завдання таких подій — не просто розповісти про незрячих людей, а дати їм можливість самим говорити про власний досвід, проблеми та пропозиції.

Як правильно допомогти незрячій людині

У повсякденному житті підтримка часто починається з простого запитання. Якщо здається, що людині потрібна допомога, варто спочатку представитися та запитати, чи може вона її прийняти. Не потрібно одразу хапати людину за руку, тростину або намагатися силоміць перевести через дорогу. Вона може самостійно орієнтуватися або потребувати зовсім іншої допомоги. Якщо людина погодилася на супровід, краще запитати, як саме їй зручно рухатися. Зазвичай незрячій людині пропонують узяти супроводжувача за руку вище ліктя, щоб відчувати його рухи. Перед сходами, бордюрами та іншими перешкодами потрібно заздалегідь попередити й пояснити, де вони розташовані.

Під час розмови слід звертатися безпосередньо до людини, а не до її супутника. Не потрібно підвищувати голос або говорити надто повільно, якщо людина цього не просить. Звичайні слова «дивитися», «бачити» чи «побачимося» цілком доречні — не варто штучно змінювати звичну мову. Якщо поруч собака-поводир, не можна відволікати її увагу, гладити або годувати без дозволу власника. Під час роботи така тварина має зосереджуватися на завданні. Також не слід торкатися білої тростини або переставляти її без згоди людини.

Цікаві факти про незрячих людей і доступність

1. Біла тростина — не просто засіб пересування. Вона допомагає людині виявляти перешкоди, бордюри та зміни поверхні. За її допомогою незрячі люди можуть самостійно орієнтуватися на вулицях і в приміщеннях. Водночас тростина не завжди означає повну втрату зору: нею користуються й люди з частковими порушеннями.

2. Не всі незрячі люди користуються шрифтом Брайля. Частина людей читає за допомогою програм, які озвучують текст, аудіокниг або збільшення зображення на екрані. Вибір залежить від віку, стану зору, особистих потреб і навичок.

3. Собаки-поводирі проходять спеціальне навчання. Вони допомагають обходити перешкоди, знаходити переходи та безпечно пересуватися разом із власником. Такий собака не приймає рішення замість людини, а виконує команди й допомагає їй орієнтуватися.

4. Сучасні смартфони мають функції доступності. Програми екранного доступу можуть озвучувати назви кнопок, повідомлення, текст на сторінках і меню. Завдяки цьому незрячі люди можуть листуватися, читати новини, користуватися банківськими застосунками та спілкуватися в соціальних мережах.

5. Тактильні позначки потрібні не лише на вулицях. Рельєфні таблички, написи шрифтом Брайля та тактильні схеми використовують у лікарнях, навчальних закладах, музеях і транспортних вузлах. Вони допомагають самостійно знаходити потрібні приміщення та орієнтуватися в незнайомому просторі.

Чим Міжнародний день незрячих відрізняється від Дня зору та Дня абетки Брайля

У календарі є кілька міжнародних дат, присвячених зору та людям із його порушеннями. Їхні цілі перетинаються, але кожна має окремий акцент. Всесвітній день зору відзначають у другий четвер жовтня. Він присвячений здоров’ю очей, профілактиці захворювань і доступу до офтальмологічної допомоги. У 2026 році ця дата припала на 8 жовтня.

Всесвітній день абетки Брайля відзначають 4 січня — у день народження Луї Брайля. Він нагадує про важливість доступу до інформації, освіти та читання для незрячих людей. Цього дня говорять про використання рельєфно-крапкового письма в навчанні, книгах і повсякденному житті. Міжнародний день незрячих 13 листопада зосереджений ширше — на правах, можливостях і становищі людей із порушеннями зору в суспільстві. Він нагадує, що доступність має бути не разовою акцією, а звичайною частиною міського простору, освіти, роботи та державних послуг.

Як долучитися до цієї дати

Відзначити Міжнародний день незрячих можна з користю навіть без участі у великому заході. Наприклад, перевірити, чи доступний сайт організації або навчального закладу для програм екранного доступу, підтримати громадські ініціативи або поширити інформацію про права людей із порушеннями зору. Також можна дізнатися, які потреби мають місцеві організації та волонтери, що працюють у цій сфері.

Варто звернути увагу й на простір навколо себе. Не залишати велосипеди, самокати та автомобілі на тактильній плитці, не перекривати проходи й не захаращувати тротуари. Для людини, яка орієнтується за допомогою білої тростини, такі перешкоди можуть стати серйозною проблемою.

Ще один спосіб долучитися — підтримати доступність інформації. Наприклад, додавати текстові описи до зображень у соціальних мережах, використовувати зрозумілі заголовки на сайтах і не передавати важливу інформацію лише кольором чи картинкою. Такі невеликі зміни роблять цифровий простір зручнішим для більшої кількості людей. Міжнародний день незрячих нагадує, що самостійність людини залежить не лише від її особистих можливостей, а й від того, наскільки доступним є навколишній світ. Рівні права починаються з конкретних рішень — безпечного тротуару, доступного сайту, можливості навчатися та працювати. І ці умови потрібні не один день на рік, а щодня.

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