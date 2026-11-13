2026年11月13日——国际盲人日：如何参与这项倡议

每年11月13日，全球都会纪念国际盲人日，该节日也被称为视障人士日。这一日期旨在提醒人们关注视障人士的权利、他们的潜能，以及他们因环境无障碍设施不足而面临的日常困难。 2026年的这一天恰逢星期五，其主要目的是引起社会对包容性、教育以及每个人平等参与社区生活的关注。

国际盲人日每年定于11月13日。这一日期并非偶然：1745年的这一天，教育家瓦伦丁·加伊在法国出生，他是首批开始系统发展盲人教育的人之一。 他的工作改变了人们对视障人士能否学习、阅读、工作以及自主获取知识的看法。

1984年起，11月13日被定为国际盲人日。这一日期与世界卫生组织的决议有关。 该倡议旨在引起社会对完全或部分失明人士需求的关注，并强调他们接受教育、就业以及充分参与社会生活的重要性。

如今，在乌克兰及其他国家，这一日期被用于开展宣传活动、举办会议、组织教育活动以及探讨无障碍议题。 在公共领域，“国际盲人日”这一名称正被越来越频繁地使用，因为它将关注点放在人本身，而非其健康状况上。 与此同时，“国际盲人日”这一名称在日历和活动名称中仍很常见。

瓦伦丁·加尤伊是谁？为何他被视为盲人教育的奠基人

瓦伦丁·加伊于1745年11月13日出生于法国。他是一名教育家，精通多种语言，并对视障人士的学习潜力深感兴趣。 有一次，他在集市上目睹盲人遭到嘲弄，这一幕令他深受震撼。这一事件促使他投身于改善盲人处境的事业。加尤伊认为，视力的缺失不应剥夺一个人接受教育的机会。 他发明了一种凸字印刷法，盲人可以通过触摸辨认这些凸起的字母。得益于此，盲人学生得以学习字母、阅读文本并掌握各门学科知识。

1784年，加伊在巴黎开始教导一名失明男孩弗朗索瓦·勒祖耶尔。 后来，学生越来越多，这位教育家便为视力障碍儿童创办了一所学校。他的学校被认为是世界上最早的此类专门教育机构之一。在那里，孩子们不仅学习读写，还学习音乐并掌握手工艺技能。

加伊致力于证明，盲人同样能够受教育、工作并自食其力。 他还致力于出版教学材料并研发专用教学工具。他的理念传播到了法国境外：这位教育家协助在其他欧洲城市（特别是圣彼得堡）创办了教育机构。

盖伊的字体与布莱叶字母表有何不同

盲人教育史往往与两个名字联系在一起——瓦伦丁·加伊和路易·布莱叶。 然而，他们活跃于不同的时代，并创造了不同的阅读系统。盖伊使用的是可以通过手指触摸感知的普通凸字。这虽然是一个重要的进步，但这种系统存在局限性：阅读起来很困难，而且制作书籍需要花费大量时间。

路易·布莱叶于1809年出生在法国。童年时，他因一场意外事故失明，后来在盖伊创立的巴黎盲人学校就读。 在那里，他接触到了各种通过触觉传递信息的方法，并开始着手研发自己的系统。最终，布莱叶发明了凸点盲文，其中的字符由六点组合而成。 这些符号可通过指尖触摸辨识。该系统不仅提高了阅读和书写的效率，后来更成为许多国家盲人教育的基础。

如今，盲文被广泛应用于书籍、教学材料、电梯、信息标识牌以及某些包装上。它还设有专门用于数学、音乐及其他知识领域的特殊符号。 重要的是，盲文字母表并未取代盖伊工作的意义：正是他为使教育普惠所做的努力，成为了这一道路上的重要里程碑之一。

这一天为何重要

国际盲人日不仅是为了提醒人们关注失明或视力障碍者，还旨在引起社会对这些群体常面临的障碍的关注。 例如，如果人行道上停放着车辆，或者人行横道上缺乏盲道或声音提示，视障人士就很难在城市中独立出行。

另一个问题是信息获取。并非所有网站、移动应用程序和电子文档都与屏幕阅读器兼容——这些程序能将文本朗读出来，或通过专用设备进行传输。 如果网站结构混乱，且按钮没有文字标签，视障人士可能无法独立使用相关服务。

教育同样至关重要。视力障碍儿童应有机会与同龄人一起学习，使用经过调整的教科书，并获得专业人员的帮助。为此，需要提供无障碍教学材料、专用设备以及经过培训的教师。 就业问题同样重要。 视障人士可以在各个领域工作、接受教育、发展专业技能并规划职业生涯。然而，为此，雇主必须提供无障碍的工作岗位、经过调整的培训项目以及平等的就业条件。

全球有多少视力障碍者

根据世界卫生组织的数据，全球至少有22亿人存在近视或远视问题。其中至少有10亿例本可预防，或者至今仍未得到适当的诊断和治疗。

视力障碍的原因多种多样。其中最常见的包括近视、远视、白内障、青光眼和年龄相关性视网膜变性。部分此类病症可通过佩戴眼镜、药物治疗或手术进行矫正。 然而，获得眼科医疗服务的机会取决于所在国家、个人收入以及医疗体系的能力。

视力问题可能发生在任何年龄段。儿童需要及时诊断，以免视力障碍影响学习和发育。对于成年人而言，视力丧失会给工作和日常生活带来困难；而对于老年人来说，则会影响行动和社交。 正因如此，切勿拖延视力检查，一旦发现明显变化应及时咨询专业人士。与此同时，并非所有视力障碍都能预防或治愈。对于已经失明的人士，需要获得可及的康复手段、培训及支持，以帮助他们保持生活自主性。

如何纪念国际盲人日

11月13日，各国都会开展宣传活动、讲座、展览，并组织与盲人及康复专家的交流会。 图书馆和教育机构会组织盲文体验活动，展示专用的书籍和阅读设备。此类活动有助于人们更好地了解视力障碍者如何获取信息和进行学习。

通常还会举办辅助技术展示活动。这些技术包括能够将文本转为语音的电子设备、适用于电脑和智能手机的屏幕阅读器、专用手表、导航设备以及带有语音提示的家用电器。 活动向参与者展示这些工具如何在学习、工作和日常生活中提供帮助。

民间组织也借此机会探讨城市空间的无障碍化问题。他们呼吁关注设置盲道、声光交通信号灯、无障碍公交站以及在公共建筑中提供清晰易懂的导航标识的必要性。 部分活动专门聚焦视障人士的就业、教育及权益保障。庆祝活动没有统一的强制性方案。 在不同国家，活动安排取决于当地组织和社区的需求。此类活动的主要任务不仅是介绍视障人士，更是为他们提供机会，让他们亲自讲述自身的经历、面临的问题以及提出的建议。

如何正确帮助视障人士

在日常生活中，提供帮助往往始于一个简单的问题。如果觉得对方需要帮助，应先自我介绍，并询问对方是否愿意接受帮助。 不要立刻抓住对方的手或手杖，也不要强行搀扶其过马路。他们可能能够自主定位，也可能需要完全不同的帮助。如果对方同意接受陪同，最好先询问他们希望如何行动才更方便。 通常建议让视障人士握住陪同者的肘部以上位置，以便感知其动作。遇到台阶、路缘石及其他障碍物时，应提前提醒并说明其位置。

交谈时应直接与视障人士对话，而非对其陪同者说话。除非对方提出要求，否则无需提高音量或说话过慢。 “看”、“看见”或“再见”等常用词完全适用——无需刻意改变日常用语。如果附近有导盲犬，未经主人允许，请勿分散其注意力、抚摸或喂食。 工作期间，这种动物必须专注于任务。此外，未经本人同意，请勿触碰白色手杖或随意移动它。

关于视障人士及无障碍设施的有趣事实

1. 白色手杖不仅仅是一种代步工具。它能帮助视障人士识别障碍物、路缘石以及地面状况的变化。借助它，视障人士可以在街道和室内自主定位。 同时，使用白手杖并不一定意味着完全失明：部分视力受损的人也会使用它。

2. 并非所有视障人士都使用盲文。部分人通过文本朗读软件、有声读物或屏幕放大功能进行阅读。具体选择取决于年龄、视力状况、个人需求及技能。

3. 导盲犬经过专门训练。它们能帮助主人避开障碍物、找到过街处，并确保主人安全出行。这类导盲犬不会代替人做决定，而是执行指令并协助主人定位。

4. 现代智能手机具备无障碍功能。 屏幕阅读器程序可以朗读按钮名称、通知、网页内容以及菜单。因此，视障人士可以收发邮件、阅读新闻、使用银行应用程序以及在社交网络上交流。

5. 触觉标识不仅在街道上需要。 医院、学校、博物馆和交通枢纽中都广泛使用浮雕标识牌、盲文标识以及触觉示意图。这些设施有助于视障人士自主找到所需场所，并在陌生的环境中定位。

国际盲人日与视力日及盲文日有何区别

日历上有几个专门关注视力及视力障碍者的国际纪念日。虽然它们的目标有所重叠，但各自侧重点不同。 世界视觉日定于每年10月的第二个星期四。该节日致力于眼部健康、疾病预防以及眼科医疗服务的可及性。2026年，这一日期为10月8日。

世界盲文日定于1月4日——路易·布莱叶的诞辰。这一天旨在提醒人们，信息获取、教育和阅读对视障人士的重要性。 这一天，人们会探讨在学习、书籍和日常生活中使用盲文的重要性。 11月13日的国际盲人日关注范围更广——聚焦视力障碍者在社会中的权利、机会和处境。它提醒人们，无障碍环境不应是临时举措，而应成为城市空间、教育、工作及公共服务中理所当然的一部分。

如何参与这一纪念日

即使不参加大型活动，也可以以有意义的方式纪念国际盲人日。例如，检查组织或教育机构的网站是否支持屏幕阅读器；支持社区倡议；或传播关于视障人士权利的信息。 此外，还可以了解当地组织以及从事该领域工作的志愿者有哪些需求。

还请留意您周围的环境。 请勿将自行车、滑板车和汽车停放在盲道上，不要阻塞通道，也不要占用人行道。对于依靠白手杖辨别方向的人来说，这些障碍可能会造成严重困扰。

另一种参与方式是支持信息无障碍。例如，在社交媒体的图片中添加文字描述，在网站上使用通俗易懂的标题，并且不要仅通过颜色或图片来传达重要信息。 这些细微的改变能让数字空间对更多人来说更加便捷。国际盲人日提醒我们，一个人的独立性不仅取决于其个人能力，还取决于周围世界对他的无障碍程度。 平等的权利始于具体的举措——安全的人行道、无障碍的网站、学习与工作的机会。而这些条件不仅需要一年中的某一天，而是每天都需要。

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