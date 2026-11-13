努尔马戈梅多夫卷入阿布扎比酒店斗殴事件，激怒了UFC主席

UFC总裁戴纳·怀特就俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚选手梅拉巴·德瓦利什维利在阿布扎比一家酒店大堂发生的斗殴事件发表了评论。 他称该事件完全毫无意义且不明智，并强调此类情况会损害该组织的商业利益。

此前有报道称，冲突发生后，警方拘留了八人。

“这群该死的白痴到底是怎么回事？这完全是荒谬且不明智的。他们全都被关进监狱了。那里不是搞这些蠢事的地方，”怀特说道。

他补充道，此类事件会损害商业利益。

“这类事情对业务绝无益处。它们让所有参与者都蒙上了负面色彩。这令人遗憾。目前他们全都关在阿布扎比的监狱里。让我们拭目以待，看看事情最终会如何收场，”怀特补充道。

值得一提的是，11月14日（周六），德瓦利什维利本应参加Real American Freestyle（RAF）赛事，与巴西选手马尔隆·莫拉埃斯进行对决。

此前一天，RAF负责人切德·布朗斯坦表示，乌斯曼·努尔马戈梅多夫将无法参加该组织在阿布扎比举办的赛事。

“我们希望这一情况能尽快得到解决。显然，乌斯曼将不会出席我们周六晚上的赛事，”布朗斯坦表示。

此外，值得一提的是，乌斯曼的兄弟乌马尔原本应与美国选手尤拉亚·费伯进行对决。

《The National》报道称，梅拉布·德瓦利什维利未出席RAF阿布扎比锦标赛的赛前新闻发布会， 也无法证实乌马尔·努尔马戈梅多夫是否与该事件有关，或他是否属于被拘留的十人之一。

俄罗斯UFC选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫在阿布扎比一家酒店的大堂接受采访时，从背后袭击了格鲁吉亚前UFC冠军梅拉布·德瓦利什维利。

“这行为太卑鄙了，伙计们。我们只是两个人来到阿布扎比——我和我的朋友，而乌斯曼·努尔马戈梅多夫却带着他的朋友们像蛇一样从背后偷袭。你们算什么格斗选手啊，伙计们？ 哪个男人会这么干，兄弟？如果想谈谈或者打一架，那就光明正大地来。我们当时只有两个人，而你们这群混蛋好像早就准备好了似的，这他妈的是什么鬼？还从背后下手？ 谁会干这种事？你还敢自称是男人？你就是个卑鄙的小混蛋。我们流血、搏斗、作战，而你们这帮人却只是卑鄙小人。 你们不是真正的男人，这暴露了你们的品性，证明你们不是真正的男人。这他妈的是怎么回事，伙计们？”， ——达瓦利什维利在脸上满是鲜血的情况下录制了这段情绪激动的视频。

随后，网络上流传出一段斗殴视频，视频中可见德瓦利什维利正在酒店大堂接受采访，随后乌斯曼·努尔马戈梅多夫走向这位格鲁吉亚人，一拳打在他的脸上，大堂内随即爆发了冲突。

阿布扎比警察总局已拘留8名 他们涉嫌参与俄罗斯UFC选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚前UFC冠军梅拉博·德瓦利什维利在阿布扎比某酒店大堂接受采访时发生的斗殴事件。

怀特在UFC 334赛事前夕透露了这一消息。

回顾此前报道，选手德瓦利什维利曾声称在阿布扎比一家酒店遭到袭击——据《国家报》报道。

视频：拳击手努尔马戈梅多夫及其团队殴打了前UFC冠军梅拉布·德瓦利什维利。

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