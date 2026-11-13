Szef UFC, Dana White, skomentował bójkę w holu hotelu w Abu Zabi, w której wzięli udział rosyjski zawodnik Usman Nurmagomiedow oraz gruziński sportowiec Merab Dwalishvili. Nazwał ten incydent całkowicie bezsensownym i nierozsądnym, podkreślając, że takie sytuacje szkodzą działalności organizacji.

Wcześniej informowano, że po starciu policja zatrzymała osiem osób.

„Co to za banda cholernych idiotów? To całkowicie bezsensowne i nierozsądne. Wszyscy są w więzieniu. Nie ma tam miejsca na bzdury” – powiedział White.

Dodał, że tego typu incydenty szkodzą działalności firmy.

„Takie rzeczy nigdy nie służą interesom. Stawiają wszystkich uczestników w negatywnym świetle. To przykre. Obecnie wszyscy przebywają w więzieniu w Abu Zabi. Zobaczymy, jak to się skończy” – dodał White.

Warto zaznaczyć, że w sobotę, 14 listopada, Dvalishvili miał wziąć udział w walce przeciwko brazylijskiemu zawodnikowi Marlonowi Moraesowi podczas gali Real American Freestyle (RAF).

W przeddzień wydarzenia szef RAF, Chad Bronstein, oświadczył, że Usman Nurmagomedow nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju tej organizacji w Abu Zabi.

„Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana jak najszybciej. Najwyraźniej Usman nie pojawi się na naszej imprezie w sobotę wieczorem” – oświadczył Bronstein.

Warto również zauważyć, że brat Usmana – Umar – miał zmierzyć się z Amerykaninem Jurajem Fabrem.

Gazeta „The National” donosi, że Merab Dvalishvili nie pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej turnieju RAF Abu Dhabi, a także nie udało mu się potwierdzić udziału Umara Nurmagomiedowa w tym incydencie ani tego, czy znalazł się on wśród dziesięciu zatrzymanych.

Rosyjski zawodnik UFC Usman Nurmagomedow zaatakował w Abu Zabi od tyłu gruzińskiego byłego mistrza UFC Meraba Dwalishwili podczas wywiadu w holu hotelowym.

„Co za podstępny czyn, chłopaki. Przyjechaliśmy tu do Abu Zabi tylko we dwójkę – ja i mój przyjaciel, a Usman Nurmagomedow ze swoimi kumplami podkradli się jak węże od tyłu. Co to za zawodnicy z was, chłopaki? Jaki mężczyzna tak postępuje, bracie? Jeśli chcecie pogadać albo się pobić, zróbmy to jak należy. Byliśmy tu tylko we dwójkę, a wy, kurwa, jakbyście się do tego przygotowywali, co to za bzdura? Od tyłu? Kto tak robi? Nazywasz siebie mężczyzną? Jesteś małą suką. My przelewamy krew, walczymy, toczymy wojny, a wy, chłopaki, jesteście po prostu podstępni. Nie jesteście prawdziwymi mężczyznami, to pokazuje wasz charakter, pokazuje, że nie jesteście prawdziwymi mężczyznami. Co to za bzdury, chłopaki?”, – napisał Dwalishvili w emocjonującym filmiku, mając zakrwawioną twarz.

Później w sieci pojawiło się nagranie z bójki, na którym widać, jak Dwalishvili udziela wywiadu w holu hotelu, po czym Usman Nurmagomedow podchodzi do Gruzina i uderza go w twarz, po czym w holu wybucha bójka.

Komenda Główna Policji w Abu Zabi zatrzymała 8 osób, zaangażowanych w bójkę między rosyjskim zawodnikiem UFC Usmanem Nurmagomiedowem a gruzińskim byłym mistrzem UFC Merabem Dwalishvilim w Abu Zabi podczas wywiadu w holu hotelowym.

Wait poinformował o tym w przeddzień turnieju UFC 334.

Przypomnijmy, że zawodnik Dwalishvili poinformował o napaści w hotelu w Abu Zabi — The National.

Wideo: bokser Nurmagomiedow i członkowie jego ekipy pobili byłego mistrza UFC Meraba Dwalishwili.

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