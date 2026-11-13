Бійка в готелі Абу-Дабі за участю Нурмагомедова розлютила главу UFC

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Керівник UFC Дейна Вайт прокоментував бійку в холі готелю в Абу-Дабі за участю російського бійця Усмана Нурмагомедова та грузинського спортсмена Мераба Двалішвілі. Він назвав інцидент абсолютно безглуздим і нерозумним, наголосивши, що подібні ситуації шкодять бізнесу організації.

Раніше повідомлялося, що після сутички поліція затримала вісьмох осіб.

“Що за купка клятих ідіотів? Це абсолютно безглуздо й нерозумно. Вони всі у в’язниці. Там не місце для дурниць”, - сказав Вайт.

Він додав, що подібні інциденти шкодять бізнесу.

"Такі речі ніколи не йдуть на користь бізнесу. Вони ставлять усіх учасників у негативному світлі. Це прикро. Зараз вони всі перебувають у в’язниці в Абу-Дабі. Побачимо, чим усе закінчиться", - додав Вайт.

Зазначимо, у суботу, 14 листопада, Двалішвілі мав взяти участь у поєдинку проти бразильського бійця Марлона Мораеса на Real American Freestyle (RAF).

Напередодні глава RAF Чед Бронштейн заявив, що Усман Нурмагомедов не зможе взяти участь у турнірі організації в Абу-Дабі.

"Ми сподіваємося, що ситуація вирішиться якомога швидше. Очевидно, Усман не буде присутній на нашому заході в суботу ввечері",- заявив Бронштейн.

Також, варто зазначити, що брат Усмана - Умар, мав битися проти американця Юрайя Фейбера.

Видання The National повідомляє, що Мераб Двалішвілі не з’явився на передматчевій пресконференції турніру RAF Abu Dhabi, а також не змогло підтвердити причетність Умара Нурмагомедова до інциденту або те, чи входив він до числа десяти затриманих.

Російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю.

"Який підступний вчинок, хлопці. Ми прийшли сюди в Абу-Дабі лише вдвох - я та мій друг, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі, хлопці? Який чоловік так робить, брате? Якщо хочете поговорити чи побитися, давайте зробимо це по-справжньому. Ми були тут лише вдвох, а ви, бл*дь, наче готувалися до цього, що за хрінь? Ззаду? Хто так робить, ти називаєш себе чоловіком? Ти - маленька су**а. Ми проливаємо кров, ми б’ємося, ми воюємо, а ви, хлопці, просто підступні. Ви не справжні чоловіки, це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці?", - записав емоційне відео Двалішвілі із закривавленим обличчям.

Згодом у мережі показали відео бійки, на якому видно, що Двалішвілі дає інтерв’ю у холі готелю, після чого Усман Нурмагомедов підходить до грузина, та б’є його в обличчя, після чого у холі починається сутичка.

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки між російським бійцем UFC Усманом Нурмагомедовим та грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в Абу-Дабі під час інтерв’ю у холі готелю.

Про це Вайт заявив напередодні турніру UFC 334.

Нагадаємо, що Боєць Двалішвілі заявив про напад у готелі Абу-Дабі — The National.

Відео: боксер Нурмагомедов та його команди побили ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі.

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