普京迎来了第四个孙子：媒体披露了详情

据媒体报道，弗拉基米尔·普京可能迎来第四个孙子，相关信息正被刻意保密。 据媒体报道，俄罗斯总统官方承认的女儿中年龄较小的叶卡捷琳娜·蒂霍诺娃于2025年8月15日生下了一名儿子。据悉，这名男婴被取名为阿德里安。

关于普京的第四个孙子，目前有哪些信息？

与姐姐埃尔莎·泽伦斯卡娅不同，这名男婴采用了母亲的虚构姓氏，而非其推定生父——芭蕾舞编导伊戈尔·泽伦斯基的姓氏。



据泄露的消息称，阿德里安·伊戈列维奇·蒂霍诺夫出生于莫斯科。他的第一份出生证明是在分娩当天，由俄罗斯总统办公厅中央临床医院（也被称为克里姆林宫医院）直接签发的。



然而，这名男童直到2026年7月10日才获得正式出生证明——距离他出生已过去近11个月。



根据法律规定，父母应在一个月内为孩子办理出生登记。为何手续办理拖延如此之久，原因尚不清楚。



该媒体推测，普京家族可能试图隐瞒总统又一名孙子的出生。此外，延迟也可能与父母姓氏不同——蒂霍诺夫和泽连斯基——有关。



“该通讯社”仅在泄露文件中的一个数据库里找到了这名男婴的出生记录。编辑部使用的其他服务平台上均未发现此类数据。记者将该信息与同一数据库中的其他记录进行了比对，未发现伪造迹象。



关于普京其他孙辈的已知信息



弗拉基米尔·普京虽然对家庭信息讳莫如深，但有时也会在公开场合提及自己的孙辈。 2017年6月，他透露自己第二次当上了爷爷。两个年长的孙子是他的长女玛丽亚·沃罗恩佐娃的子女。



罗曼·法森于2012年8月出生，是她与荷兰商人约里特·法森交往所生的孩子。



第二个孙子安德烈·纳戈尔内于2017年4月出生。他的父亲是“诺瓦泰克”公司的经理叶夫根·纳戈尔内。



2025年6月，即阿德里安出生前两个月，普京首次提到了自己的孙女。他提到，孩子由一位来自北京的保姆照料。

这

很可能指的是叶卡捷琳娜·蒂霍诺娃的大女儿埃尔莎，她出生于2017年12月。出生时，这个女孩获得了伊戈尔·泽连斯基的姓氏和父名。

与此同时，据泄露的信息显示，这名女童出国时使用的是母亲的姓氏。与她弟弟的情况一样，文件中记载的出生地点均为中央临床医院。

据《项目》杂志的调查显示，艾尔莎曾多次随父母出境。随行人员包括多名保姆、教师和保镖。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。



调查显示，普京的孙女每次出国都由约十人随行。

被称作俄罗斯总统弗拉基米尔·普京官方女儿中年龄较小的叶卡捷琳娜·蒂霍诺娃，与芭蕾舞导演伊戈尔·泽连斯基育有一名8岁的女儿，名叫艾尔莎。 这名女孩出生于2017年12月，随母姓。



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