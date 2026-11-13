У Путина родился четвёртый внук: СМИ раскрыли подробности

У Владимира Путина, вероятно, появился четвёртый внук, информацию о котором стараются не разглашать, сообщают СМИ. По их данным, младшая из официально признанных дочерей российского президента Екатерина Тихонова родила сына 15 августа 2025 года. Мальчика якобы назвали Адрианом.

Что известно о четвёртом внуке Путина?

В отличие от старшей сестры Эльзы Зеленской, мальчик получил вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца — балетмейстера Игоря Зеленского.



Согласно утечке, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении выдали непосредственно в день родов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, которую также называют кремлевской больницей.



Однако официальное свидетельство о рождении мальчик получил только 10 июля 2026 года — почти через 11 месяцев после появления на свет.



По закону родители должны зарегистрировать ребенка в течение месяца. Почему оформление документов так затянулось, неизвестно.



В издании предполагают, что семья Путина могла пытаться скрыть рождение ещё одного внука президента. Также задержка могла быть связана с разными фамилиями родителей — Тихонова и Зеленского.



«Агентство» нашло запись о рождении мальчика лишь в одной из баз данных из утечки документов. В других сервисах, которыми пользуется редакция, таких данных не было. Журналисты сравнили информацию с другими записями из той же базы и не обнаружили признаков подделки.



Что известно о других внуках Путина



Владимир Путин скрывает информацию о своей семье, но иногда публично упоминает о внуках. В июне 2017 года он рассказал, что стал дедушкой во второй раз. Двое старших внуков — дети его старшей официальной дочери Марии Воронцовой.



Роман Фаассен родился в августе 2012 года в результате её отношений с нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.



Второй сын, Андрей Нагорный, появился на свет в апреле 2017 года. Его отцом является менеджер компании «Новатэк» Евгений Нагорный.



В июне 2025 года, за два месяца до рождения Адриана, Путин впервые рассказал и о внучке. Он упомянул, что за ребёнком ухаживает воспитательница из Пекина.



Вероятно, речь шла о старшей дочери Екатерины Тихоновой — Эльзе, которая родилась в декабре 2017 года. При рождении девочка получила фамилию и отчество Игоря Зеленского.

В то же время за границу девочка выезжает под фамилией матери, свидетельствуют данные утечек. Местом её рождения в документах, как и в случае с младшим братом, указана Центральная клиническая больница.

По данным расследования издания «Проект», Эльза неоднократно выезжала за границу с родителями. Их сопровождали многочисленные няни, педагоги и охранники.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.



Внучка Путина летает за границу в сопровождении свиты из десяти человек, — расследование.

У Екатерины Тихоновой, которую называют младшей из официальных дочерей президента РФ Владимира Путина, и балетмейстера Игоря Зеленского есть восьмилетняя дочь по имени Эльза. Девочка родилась в декабре 2017 года и получила фамилию матери.



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