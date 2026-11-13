Władimir Putin prawdopodobnie ma czwartego wnuka, o którym starają się nie rozpowszechniać informacji – donoszą media. Według tych doniesień najmłodsza z oficjalnie uznanych córek prezydenta Rosji, Katerina Tichonowa, urodziła syna 15 sierpnia 2025 roku. Chłopiec rzekomo otrzymał imię Adrian.

Co wiadomo o czwartym wnuku Putina?

W przeciwieństwie do starszej siostry, Elzy Zełenskiej, chłopiec otrzymał fikcyjne nazwisko matki, a nie domniemanego ojca – choreografa Igora Zełenskiego.



Zgodnie z przeciekami Adrian Igorowicz Tichonow urodził się w Moskwie. Pierwszy akt urodzenia został wydany bezpośrednio w dniu porodu w Centralnym Szpitalu Klinicznym Administracji Prezydenta Rosji, zwanym również szpitalem kremlowskim.



Jednak oficjalny akt urodzenia chłopiec otrzymał dopiero 10 lipca 2026 roku – prawie 11 miesięcy po przyjściu na świat.



Zgodnie z prawem rodzice mają obowiązek zarejestrować dziecko w ciągu miesiąca. Nie wiadomo, dlaczego formalności tak się przedłużyły.



W publikacji sugeruje się, że rodzina Putina mogła próbować ukryć narodziny kolejnego wnuka prezydenta. Opóźnienie mogło być również związane z różnymi nazwiskami rodziców – Tichonow i Zełenski.



„Agencja” znalazła wpis dotyczący narodzin chłopca tylko w jednej z baz danych pochodzących z wycieku dokumentów. W innych serwisach, z których korzysta redakcja, takich danych nie było. Dziennikarze porównali te informacje z innymi wpisami z tej samej bazy i nie wykryli śladów fałszerstwa.



Co wiadomo o pozostałych wnukach Putina



Władimir Putin ukrywa informacje o swojej rodzinie, ale czasami publicznie wspomina o wnukach. W czerwcu 2017 roku powiedział, że po raz drugi został dziadkiem. Dwóch starszych wnuków to dzieci jego najstarszej oficjalnej córki Marii Woroncowej.



Roman Faassen urodził się w sierpniu 2012 roku w wyniku jej związku z holenderskim biznesmenem Jorritem Faassenem.



Drugi syn, Andriej Nagornyj, przyszedł na świat w kwietniu 2017 roku. Jego ojcem jest menedżer firmy „Novatek” Jewgienij Nagornyj.



W czerwcu 2025 roku, dwa miesiące przed narodzinami Adriana, Putin po raz pierwszy wspomniał również o wnuczce. Powiedział, że dzieckiem opiekuje się wychowawczyni z Pekinu.



Prawdopodobnie chodziło o starszą córkę Kateriny Tichonowej – Elzę, która urodziła się w grudniu 2017 roku. Po urodzeniu dziewczynka otrzymała nazwisko i imię po ojcu – Igora Zełenskiego.

Jednocześnie, jak wynika z ujawnionych informacji, dziewczynka podróżuje za granicę pod nazwiskiem matki. Jako miejsce jej urodzenia w dokumentach, podobnie jak w przypadku młodszego brata, podano Centralny Szpital Kliniczny.

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez serwis „Projekt” Elza wielokrotnie wyjeżdżała za granicę z rodzicami. Towarzyszyło im liczne grono niań, wychowawców i ochroniarzy.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.



Wnuczka Putina wyjeżdża za granicę w towarzystwie dziesięcioosobowej świty — wynika z dochodzenia.

Katarzyna Tichonowa, określana jako młodsza z oficjalnych córek prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, oraz choreograf Igor Zełenski mają ośmioletnią córkę o imieniu Elsa. Dziewczynka urodziła się w grudniu 2017 roku i otrzymała nazwisko matki.



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