Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że za dwie dekady widzi swój kraj jako członka Unii Europejskiej. Tak odpowiedział na pytanie dotyczące przyszłości Armenii za 20 lat.

Pashinyan stwierdził, że za 20 lat widzi swój kraj w składzie wspólnoty europejskiej. Poinformował o tym podczas wystąpienia w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich w Dublinie.

Odpowiadając na pytanie, jak wyobraża sobie Armenię za dwie dekady, szef rządu powiedział: „Postrzegam Armenię jako członka UE”.

Według Pashinyana Erywań zamierza złożyć oficjalny wniosek o przystąpienie do UE w 2027 lub 2028 roku.

Podczas wystąpienia premier poruszył również kwestię perspektyw normalizacji stosunków z Turcją i Azerbejdżanem.

Mówiąc o stosunkach z Ankarą, zaznaczył, że strony są bliskie nawiązania stosunków dyplomatycznych i pełnego otwarcia granic. Jako jeden z ostatnich kontaktów Pashinyan wspomniał o spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, które odbyło się kilka dni wcześniej.

Osobno premier skupił się na stosunkach z Baku. Według niego Armenia i Azerbejdżan mają obecnie historyczną szansę na zawarcie trwałego i ostatecznego pokoju. Pashinyan podkreślił, że zaprzepaszczenie tej szansy byłoby niewybaczalne.

Informuje o tym kazachska redakcja magazynu Forbes.

Wcześniej Europa obiecała wesprzeć Armenię w obliczu nasilającej się presji ze strony Rosji.

Kraje należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym podjęły decyzję o pozbawieniu Armenii prawa głosu we wszystkich organach tej organizacji.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

Armenia gwałtownie zwiększyła eksport do UE w obliczu ograniczeń handlowych ze strony Rosji.

W nowym programie rządowym Armenii na lata 2026–2031 Rosja nie jest już określana jako strategiczny sojusznik.

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