Вірменія втратила право голосу в ОДКБ

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Країни Організації договору про колективну безпеку ухвалили рішення позбавити Вірменію права голосу в усіх органах об’єднання.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, рішення ухвалили відповідно до статуту організації через невиконання Вірменією своїх зобов’язань протягом кількох років.

Також Єреван більше не зможе призначати своїх представників на керівні посади в ОДКБ.

Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.

Вірменія різко збільшила експорт до ЄС на тлі торговельних обмежень РФ.

У новій урядовій програмі Вірменії на 2026–2031 роки Росію більше не називають стратегічним союзником.

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