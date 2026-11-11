+4° Kijów +3° Warszawa +16° Waszyngton
$ 45.36 € 50.27 zł 11.4
$ 45.36 € 50.27 zł 11.4
+4° Kijów +3° Warszawa +16° Waszyngton
Wiadomości Świat

Armenia utraciła prawo głosu w ODBK

UA NEWS 11 listopada 2026 16:46
Armenia utraciła prawo głosu w ODBK

Kraje należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym podjęły decyzję o pozbawieniu Armenii prawa głosu we wszystkich organach tej organizacji. 

Poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

 Jak powiedział, decyzja została podjęta zgodnie ze statutem organizacji z powodu niewypełniania przez Armenię swoich zobowiązań przez kilka lat.

Ponadto Erywań nie będzie już mogła mianować swoich przedstawicieli na stanowiska kierownicze w ODBK.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

Armenia gwałtownie zwiększyła eksport do UE w obliczu ograniczeń handlowych ze strony Rosji.

W nowym programie rządowym Armenii na lata 2026–2031 Rosja nie jest już określana jako strategiczny sojusznik. 
Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację