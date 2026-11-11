Kraje należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym podjęły decyzję o pozbawieniu Armenii prawa głosu we wszystkich organach tej organizacji.

Poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak powiedział, decyzja została podjęta zgodnie ze statutem organizacji z powodu niewypełniania przez Armenię swoich zobowiązań przez kilka lat.

Ponadto Erywań nie będzie już mogła mianować swoich przedstawicieli na stanowiska kierownicze w ODBK.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

Armenia gwałtownie zwiększyła eksport do UE w obliczu ograniczeń handlowych ze strony Rosji.

W nowym programie rządowym Armenii na lata 2026–2031 Rosja nie jest już określana jako strategiczny sojusznik.

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