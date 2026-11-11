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Новости Мир

Армения лишилась права голоса в ОДКБ

UA NEWS 11 Ноября 2026 16:46
Армения лишилась права голоса в ОДКБ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение лишить Армению права голоса во всех органах объединения. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

 По его словам, решение было принято в соответствии с уставом организации из-за невыполнения Арменией своих обязательств на протяжении нескольких лет.

Кроме того, Ереван больше не сможет назначать своих представителей на руководящие должности в ОДКБ.

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

Армения резко увеличила экспорт в ЕС на фоне торговых ограничений со стороны РФ.

В новой правительственной программе Армении на 2026–2031 годы Россия больше не называется стратегическим союзником. 
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