亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，他预见该国将在二十年后成为欧盟成员国。这是他在回答关于亚美尼亚20年后前景的问题时所作的回应。

帕希尼扬表示，他设想20年后本国将成为欧洲大家庭的一员。他在都柏林国际与欧洲事务研究所发表演讲时透露了这一观点。

当被问及他如何设想二十年后的亚美尼亚时，这位政府首脑表示：“我将亚美尼亚视为欧盟成员国。”

据帕希尼扬称，埃里温计划于2027年或2028年正式提交加入欧盟的申请。

在演讲中，总理还谈到了与土耳其和阿塞拜疆关系正常化的前景。

在谈到与安卡拉的关系时，他指出，双方已接近建立外交关系并全面开放边境。 作为最近的接触之一，帕希尼扬提到了几天前与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的会晤。

总理还特别谈到了与巴库的关系。他表示，亚美尼亚和阿塞拜疆目前拥有建立牢固且持久和平的历史性机遇。帕希尼扬强调，错失这一机遇将是不可原谅的。

哈萨克斯坦版《福布斯》对此进行了报道。

此前，在俄罗斯施压加剧的背景下，欧洲曾承诺支持亚美尼亚。

集体安全条约组织成员国已决定剥夺亚美尼亚在该组织所有机构中的投票权。

亚美尼亚正在考虑于2027年或2028年正式提交加入欧盟的申请。

在俄罗斯实施贸易限制的背景下，亚美尼亚对欧盟的出口大幅增长。

在亚美尼亚2026–2031年 新政府 纲领中 ，俄罗斯不再被称为战略盟友。

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