Пашинян предсказал вступление Армении в ЕС в течение следующих 20 лет — Forbes

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит свою страну в составе Европейского Союза через два десятилетия. Так он ответил на вопрос о будущем Армении через 20 лет.

Пашинян заявил, что через 20 лет видит свою страну в составе европейского сообщества. Об этом он сообщил во время выступления в Дублинском институте международных и европейских дел.

Отвечая на вопрос о том, какой он представляет Армению через два десятилетия, глава правительства сказал: «Я рассматриваю Армению как члена ЕС».

По словам Пашиняна, Ереван намерен подать официальную заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 годах.

В ходе выступления премьер-министр также коснулся перспектив нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном.

Говоря об отношениях с Анкарой, он отметил, что стороны близки к установлению дипломатических отношений и полному открытию границ. В числе последних контактов Пашинян упомянул встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшуюся несколькими днями ранее.

Отдельно премьер остановился на отношениях с Баку. По его словам, Армения и Азербайджан сегодня имеют историческую возможность установить прочный и окончательный мир. Пашинян подчеркнул, что упустить эту возможность было бы непростительно.

Об этом сообщает казахстанская редакция Forbes.

Ранее Европа пообещала поддержать Армению на фоне усиления давления со стороны России.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение лишить Армению права голоса во всех органах объединения.

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

Армения резко увеличила экспорт в ЕС на фоне торговых ограничений со стороны РФ.

В новой правительственной программе Армении на 2026–2031 годы Россия больше не называется стратегическим союзником.

Читай нас в