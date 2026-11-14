W polskich Suwałkach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała miejscowy Ślepsk Malow 3:0 w meczu szóstej kolejki. Goście wygrali wszystkie sety — 25:23, 25:23 i 25:18 — i przedłużyli serię do czterech kolejnych zwycięstw, informuje Interia Sport.

Ślepsk zagrał bez lidera ataku

Ślepsk rozegrał mecz bez atakującego Bartosza Filipiaka, który opuścił spotkanie z powodu problemów zdrowotnych. W składzie zastąpił go 19-letni Maksymilian Lisoń. W pierwszym secie zespoły toczyły wyrównaną walkę, a ostateczny wynik 25:23 ustalił atak Remigiusza Kapicy.

W drugim secie ZAKSA odskoczyła na trzy punkty. Gospodarze wyrównali, gdy na boisku pojawił się Łukasz Usowicz, jednak po asie Kapicy goście ponownie objęli prowadzenie — 14:12. Trener Ślepska Piotr Graban wprowadził również Ignacio Luengasa za Asparuha Asparuhova, ale zespół z Kędzierzyna-Koźla utrzymał przewagę i po raz drugi wygrał 25:23.

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Pujol zdobył najwięcej punktów

Na początku trzeciego seta ZAKSA objęła prowadzenie 4:1 po bloku Rafała Szymury, a później powiększyła przewagę do 14:8. Zmiany rozgrywającego i libero w składzie gospodarzy nie zmieniły przebiegu gry. Reprezentant Francji Thomas Pujol zdobył 17 punktów — najwięcej spośród wszystkich uczestników meczu. Nagrodę MVP otrzymał Szymura.

Po meczu ZAKSA awansowała na piąte miejsce w tabeli. Ślepsk pozostał dziewiąty, mając od początku sezonu tylko jedno zwycięstwo.

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