ЗАКСА перемогла Шльопськ 3:0 та здобула четверту поспіль звитягу — Interia Sport

У польських Сувалках ЗАКСА з Кендзежина-Козьле перемогла місцевий Шльопськ Малув із рахунком 3:0 у матчі шостого туру. Гості виграли всі партії — 25:23, 25:23 і 25:18 — та продовжили серію до чотирьох перемог поспіль, повідомляє Interia Sport.

Шльопськ грав без лідера атаки

Шльопськ проводив матч без діагонального Бартоша Філіпяка, який пропустив гру через проблеми зі здоров’ям. У складі його замінив 19-річний Максиміліан Лисонь. У першій партії команди вели рівну боротьбу, а остаточний рахунок 25:23 установив напад Ремігіуша Капіци.

У другому сеті ЗАКСА відірвалася на три очки. Господарі зрівняли рахунок, коли на майданчику з’явився Лукаш Усович, однак після ейсу Капіци гості знову повели — 14:12. Тренер Шльопська Пйотр Грабан також випустив Ігнасіо Луенгаса замість Аспаруха Аспарухова, але команда з Кендзежина-Козьле втримала перевагу та вдруге перемогла 25:23.

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Пужоль набрав найбільше очок

На початку третього сету ЗАКСА повела 4:1 після блоку Рафала Шимури, а згодом збільшила відрив до 14:8. Заміни зв’язувального та ліберо у складі господарів не змінили перебігу гри. Представник Франції Тома Пужоль набрав 17 очок — найбільше серед усіх учасників матчу. Нагороду MVP отримав Шимура.

Після матчу ЗАКСА вийшла на п’яте місце в таблиці. Шльопськ залишився дев’ятим, здобувши від початку сезону лише одну перемогу.

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