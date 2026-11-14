扎克萨3比0击败什莱普斯克，取得四连胜——Interia Sport

在波兰苏瓦乌基，肯杰任-科兹莱扎克萨在第六轮比赛中以3比0击败当地的什莱普斯克·马乌夫。客队以25比23、25比23和25比18赢下全部三局，将连胜纪录延续至四场，Interia Sport报道。

什莱普斯克缺少进攻核心出战

什莱普斯克在比赛中缺少接应巴尔托什·菲利皮亚克，后者因健康问题缺席比赛。19岁的马克西米利安·利松顶替他进入阵容。首局两队展开势均力敌的较量，雷米吉乌什·卡皮察的进攻将最终比分定格为25比23。

第二局，扎克萨将领先优势扩大到3分。卢卡什·乌索维奇登场后，主队追平比分，但卡皮察发球直接得分后，客队再次以14比12领先。什莱普斯克主教练彼得·格拉班还用伊格纳西奥·卢恩加斯换下阿斯帕鲁赫·阿斯帕鲁霍夫，但来自肯杰任-科兹莱的球队守住优势，再次以25比23获胜。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

普若尔得到最高分

第三局开始阶段，拉法乌·希穆拉拦网得分后，扎克萨以4比1领先，随后将差距扩大至14比8。主队更换二传和自由人未能改变比赛进程。法国球员托马·普若尔得到17分，为全场所有参赛球员中最高。希穆拉获得MVP奖项。

赛后，扎克萨升至积分榜第五位。什莱普斯克仍排在第九位，自赛季开始以来仅取得一场胜利。

关注我们在