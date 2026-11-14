В польских Сувалках ЗАКСА из Кендзежина-Козле обыграла местный «Шлёнск Малув» со счётом 3:0 в матче шестого тура. Гости выиграли все партии — 25:23, 25:23 и 25:18 — и продлили серию до четырёх побед подряд, сообщает Interia Sport.

«Шлёнск» играл без лидера атаки

«Шлёнск» провёл матч без диагонального Бартоша Филипяка, который пропустил игру из-за проблем со здоровьем. В составе его заменил 19-летний Максимилиан Лисонь. В первой партии команды вели равную борьбу, а окончательный счёт 25:23 установила атака Ремигиуша Капицы.

Во втором сете ЗАКСА оторвалась на три очка. Хозяева сравняли счёт, когда на площадке появился Лукаш Усович, однако после эйса Капицы гости снова вышли вперёд — 14:12. Тренер «Шлёнска» Пётр Грабан также выпустил Игнасио Луенгаса вместо Аспаруха Аспарухова, но команда из Кендзежина-Козле удержала преимущество и во второй раз победила 25:23.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пужоль набрал больше всех очков

В начале третьего сета ЗАКСА повела 4:1 после блока Рафала Шимуры, а затем увеличила отрыв до 14:8. Замены связующего и либеро в составе хозяев не изменили ход игры. Представитель Франции Тома Пужоль набрал 17 очков — больше всех среди участников матча. Награду MVP получил Шимура.

После матча ЗАКСА вышла на пятое место в таблице. «Шлёнск» остался девятым, одержав с начала сезона лишь одну победу.

Читай нас в