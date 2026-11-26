Видео: Пашинян заявил о полном прекращении работы пограничной службы ФСБ РФ в Армении
Армения планирует полностью взять под свой контроль собственные границы и прекратить деятельность российской пограничной службы в стране в течение ближайших лет. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил 26 ноября на брифинге после заседания правительства.
По словам главы правительства, в отношениях с Москвой Ереван стремится не к уступкам, а к поиску взаимоприемлемых решений. Он подчеркнул, что Армения и Россия являются суверенными государствами, которые должны уважать независимость и национальные интересы друг друга.
«Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все это время несли службу на границах Армении. Но считаю, что настало время в ближайшие годы полностью взять ответственность за наши границы на себя», — заявил Пашинян.
По словам Пашиняна, Ереван не намерен ухудшать отношения с Москвой. В то же время он подчеркнул, что Армения в первую очередь будет защищать собственный суверенитет и интересы.
«Мы уважаем суверенитет и интересы России, но, при всем уважении, собственный суверенитет и интересы уважаем больше», — отметил премьер.
Он также заявил, что считает невозможной отмену закона о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. По его словам, документ был принят в рамках гражданской инициативы, а во время парламентских выборов граждане поддержали соответствующий курс.
Пашинян подчеркнул, что диалог с Россией должен продолжаться в дружеском формате, а его целью является поиск решений, которые устроят обе стороны. Эту позицию он планирует обсудить во время предстоящего визита в Москву.
Отдельно глава правительства затронул вопрос управления Армянской железной дорогой. По его словам, для модернизации инфраструктуры требуются значительные инвестиции, и ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия их обеспечить.
Источник: Panorama.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что текст новой Конституции страны Министерство юстиции обнародует 23 ноября. В тот же день глава правительства планирует обратиться к гражданам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит свою страну членом Европейского Союза через два десятилетия. Так он ответил на вопрос о будущем Армении через 20 лет.
Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.