По словам Пашиняна, Ереван не намерен ухудшать отношения с Москвой. В то же время он подчеркнул, что Армения в первую очередь будет защищать собственный суверенитет и интересы.

«Мы уважаем суверенитет и интересы России, но, при всем уважении, собственный суверенитет и интересы уважаем больше», — отметил премьер.

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Он также заявил, что считает невозможной отмену закона о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. По его словам, документ был принят в рамках гражданской инициативы, а во время парламентских выборов граждане поддержали соответствующий курс.

Пашинян подчеркнул, что диалог с Россией должен продолжаться в дружеском формате, а его целью является поиск решений, которые устроят обе стороны. Эту позицию он планирует обсудить во время предстоящего визита в Москву.

Отдельно глава правительства затронул вопрос управления Армянской железной дорогой. По его словам, для модернизации инфраструктуры требуются значительные инвестиции, и ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия их обеспечить.

Источник: Panorama.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что текст новой Конституции страны Министерство юстиции обнародует 23 ноября. В тот же день глава правительства планирует обратиться к гражданам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит свою страну членом Европейского Союза через два десятилетия. Так он ответил на вопрос о будущем Армении через 20 лет.

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.