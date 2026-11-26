Według Pashinyana Erywań nie ma zamiaru pogarszać stosunków z Moskwą. Jednocześnie podkreślił, że Armenia będzie przede wszystkim bronić własnej suwerenności i interesów.

„Szanujemy suwerenność i interesy Rosji, ale przy całym szacunku bardziej szanujemy własną suwerenność i interesy” – zaznaczył premier.

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Stwierdził również, że uważa za niemożliwe uchylenie ustawy o rozpoczęciu procesu przystąpienia Armenii do Unii Europejskiej. Jak powiedział, dokument ten został przyjęty w ramach inicjatywy obywatelskiej, a podczas wyborów parlamentarnych obywatele poparli ten kierunek działań.

Pashinyan podkreślił, że dialog z Rosją powinien przebiegać w przyjaznej atmosferze, a jego celem jest poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Zamierza omówić to stanowisko podczas zbliżającej się wizyty w Moskwie.

Osobno szef rządu poruszył kwestię zarządzania Koleją Ormiańską. Jak powiedział, modernizacja infrastruktury wymaga znacznych inwestycji, a kluczową kwestią jest to, czy Rosja jest gotowa je zapewnić.

Źródło: Panorama.am

Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował, że tekst nowej konstytucji kraju zostanie opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości 23 listopada. Tego samego dnia szef rządu planuje zwrócić się do obywateli.

Wcześniej premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że widzi swój kraj jako członka Unii Europejskiej za dwie dekady. Tak odpowiedział na pytanie o przyszłość Armenii za 20 lat.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.