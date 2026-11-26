亚美尼亚计划在未来几年内完全接管本国边境管控权，并终止俄罗斯边防部队在该国的活动。总理尼科尔·帕希尼扬于11月26日在政府会议后的简报会上宣布了这一消息。

据这位政府首脑称，在与莫斯科的关系中，埃里温寻求的不是让步，而是寻找双方都能接受的解决方案。他强调，亚美尼亚和俄罗斯都是主权国家，应相互尊重对方的独立和国家利益。

“我们感谢俄罗斯边防人员在此期间驻守亚美尼亚边境。但我认为，未来几年是时候完全由我们自己承担起边境防务责任了，”帕希尼扬表示。

帕希尼扬表示，埃里温无意恶化与莫斯科的关系。与此同时，他强调亚美尼亚将首先捍卫自身的主权和利益。 “我们尊重俄罗斯的主权和利益，但尽管如此，我们更尊重本国的主权和利益，”总理指出。 <br /> 他还表示，认为废除关于启动亚美尼亚加入欧盟程序的法律是不可能的。据他介绍，该文件是在公民倡议框架内通过的，而且在议会选举期间，公民们也支持了这一方针。 帕希尼扬强调，与俄罗斯的对话应以友好方式进行，其目的是寻求双方都能接受的解决方案。他计划在即将对莫斯科进行的访问期间讨论这一立场。 此外，总理还谈到了亚美尼亚铁路的管理问题。他表示，基础设施现代化需要大量投资，关键问题在于俄罗斯是否准备提供这些投资。 来源：Panorama.am 亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，司法部将于11月23日公布该国新宪法草案。当天，总理计划向国民发表讲话。 此前，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬曾表示，他预见该国将在二十年后成为欧盟成员国。这是他在回答关于亚美尼亚20年后前景的问题时作出的回应。 亚美尼亚正在考虑于2027年或2028年正式提交加入欧盟的申请。

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