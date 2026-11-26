视频：帕希尼扬宣布俄罗斯联邦安全局驻亚美尼亚边防部门已完全停止运作
亚美尼亚计划在未来几年内完全接管本国边境管控权，并终止俄罗斯边防部队在该国的活动。总理尼科尔·帕希尼扬于11月26日在政府会议后的简报会上宣布了这一消息。
据这位政府首脑称，在与莫斯科的关系中，埃里温寻求的不是让步，而是寻找双方都能接受的解决方案。他强调，亚美尼亚和俄罗斯都是主权国家，应相互尊重对方的独立和国家利益。
“我们感谢俄罗斯边防人员在此期间驻守亚美尼亚边境。但我认为，未来几年是时候完全由我们自己承担起边境防务责任了，”帕希尼扬表示。
帕希尼扬表示，埃里温无意恶化与莫斯科的关系。与此同时，他强调亚美尼亚将首先捍卫自身的主权和利益。
“我们尊重俄罗斯的主权和利益，但尽管如此，我们更尊重本国的主权和利益，”总理指出。
他还表示，认为废除关于启动亚美尼亚加入欧盟程序的法律是不可能的。据他介绍，该文件是在公民倡议框架内通过的，而且在议会选举期间，公民们也支持了这一方针。
帕希尼扬强调，与俄罗斯的对话应以友好方式进行，其目的是寻求双方都能接受的解决方案。他计划在即将对莫斯科进行的访问期间讨论这一立场。
此外，总理还谈到了亚美尼亚铁路的管理问题。他表示，基础设施现代化需要大量投资，关键问题在于俄罗斯是否准备提供这些投资。
来源：Panorama.am
亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，司法部将于11月23日公布该国新宪法草案。当天，总理计划向国民发表讲话。
此前，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬曾表示，他预见该国将在二十年后成为欧盟成员国。这是他在回答关于亚美尼亚20年后前景的问题时作出的回应。
亚美尼亚正在考虑于2027年或2028年正式提交加入欧盟的申请。