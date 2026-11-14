W Polsce Rada Krajowa partii Polska 2050 w Warszawie zatwierdziła kalendarz wyborów nowego przewodniczącego ugrupowania. Głosowanie odbędzie się 2 grudnia w formie zdalnej, informuje RMF24.

Warunki dla kandydatów

Zgodnie ze statutem partii kandydat na stanowisko przewodniczącego musi uzyskać poparcie co najmniej 10% jej pełnoprawnych członków, którzy mają czynne prawo wyborcze. W praktyce oznacza to konieczność zebrania około 70 podpisów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa za około półtora tygodnia. Poseł Łukasz Osmalak, który poinformował o decyzji Rady Krajowej, wyraził także poparcie dla możliwej kandydatury Pawła Śliza, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050.

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Możliwi kandydaci

Paweł Śliz oświadczył, że rozważa udział w wyborach i jego zdaniem podejmie to wyzwanie. Jednocześnie pełniąca obowiązki przewodniczącej partii Ewa Szedler nie poinformowała jeszcze, czy będzie kandydować na stałe stanowisko. Zapowiedziała, że ogłosi swoją decyzję w najbliższych dniach.

Po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w październiku Szedler zaczęła pełnić obowiązki przewodniczącej partii. RMF24 zaznacza, że w drugiej połowie października Pełczyńska-Nałęcz, która była przewodniczącą partii oraz ministrą funduszy i polityki regionalnej, opuściła stanowisko. Kierownictwo Polski 2050 postanowiło wykluczyć ją z partii, oświadczając, że działała na szkodę ugrupowania, ponieważ nie złożyła formalnej rezygnacji ze stanowiska partyjnego.

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