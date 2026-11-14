В Польше Национальный совет партии «Польша 2050» в Варшаве утвердил календарь выборов нового председателя политической силы. Голосование состоится 2 декабря в дистанционном формате, сообщает RMF24.

Условия для кандидатов

Согласно уставу партии, претендент на должность председателя должен заручиться поддержкой не менее 10% ее полноправных членов, обладающих активным избирательным правом. На практике это означает необходимость собрать около 70 подписей.

Срок выдвижения кандидатур истекает примерно через полторы недели. Депутат Лукаш Осмаляк, сообщивший о решении Национального совета, также выразил поддержку возможной кандидатуре заместителя председателя парламентского клуба «Польша 2050» Павла Шлиза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные претенденты

Павел Шлиз заявил, что рассматривает участие в выборах и, по его мнению, примет этот вызов. В то же время исполняющая обязанности председателя партии Ева Шедлер еще не сообщила, будет ли баллотироваться на постоянную должность. Она заявила, что объявит свое решение в ближайшие дни.

После ухода Катажины Пельчиньской-Наленч в октябре Шедлер начала исполнять обязанности председателя партии. RMF24 отмечает, что во второй половине октября Пельчиньска-Наленч, которая была председателем партии и министром фондов и региональной политики, покинула должность. Руководство «Польши 2050» решило исключить ее из партии, заявив, что она действовала во вред политической силе, поскольку не подала формального заявления об отставке с партийной должности.

Читай нас в