W Portugalii federacja piłkarska zmieniła wygląd numeru 7 na koszulkach reprezentacji po zakończeniu przez Cristiano Ronaldo kariery w drużynie narodowej. Począwszy od meczu z Danią, cyfra będzie miała dodatkową kreskę, która odróżni ją od poprzedniego projektu, informuje Interia Sport.

Uhonorowanie numeru Ronaldo

Według portalu portugalska federacja określiła aktualizację numeru jako kolejny sposób na uwiecznienie znaczenia tej cyfry i uhonorowanie dziedzictwa piłkarza. W oświadczeniu federacji zaznaczono, że numer 7 wiąże się z historiami, wspomnieniami, osiągnięciami i emocjami, które na zawsze będą kojarzone z Ronaldo.

Ronaldo ogłosił zakończenie występów w reprezentacji 5 listopada, publikując krótkie nagranie w mediach społecznościowych. Zadebiutował w reprezentacji Portugalii 20 sierpnia 2003 roku w meczu towarzyskim z Kazachstanem. Według Interia Sport w ciągu 23 lat rozegrał 234 mecze w reprezentacji i strzelił 146 goli.

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Kto może otrzymać numer 7

Po decyzji Ronaldo portugalskie media dyskutują, kto będzie dalej grał z numerem 7. Gazeta A Bola poinformowała, że stałym posiadaczem tego numeru ma zostać Rafael Leão. Jednocześnie piłkarz Galatasaray nie zagra w listopadowych meczach reprezentacji z powodu kontuzji.

W spotkaniu z Danią numer 7 ma otrzymać Carlos Forbs z Club Brugge, według portalu. Źródło za największe osiągnięcia Ronaldo z reprezentacją uznaje zwycięstwo Portugalii na Euro 2016 we Francji oraz srebrne medale na domowym Euro 2004.

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